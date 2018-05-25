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25 Mayıs 2018 10:49

Dolar Merkez kararı sonrası düşüşe geçti

Dolar/TL, Merkez’in ihracat reeskont kredi ödemelerinde kuru sabitleme kararının ardından 4,70 seviyesinin altına indi.

Dolar Merkez kararı sonrası düşüşe geçti

25 Mayıs 2018 10:49



Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ihracat reeskont kredi ödemelerinde kuru sabitleme kararının ardından düşüşe geçerek 4,6966’yı gördü.


TCMB’nin sabah saatlerinde yayınladığı İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredilerine İlişkin basın duyurusunda, “25 Mayıs 2018 tarihinden önce kullanılan ve 31 Temmuz 2018 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, doları için 4,20, euro için 4,90, İngiliz sterlini için 5,60 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi geri ödemesinde kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verildi” ifadelerine yer verilmişti.


Dolar, Merkez’in bu kararının ardından düşüşe geçerek 4,70 seviyesinin altına indi. Dolar/TL, şu sıralarda 4,70 seviyesinden işlem görüyor.




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