Dünyanın geleneksel mutfakları İstanbul Fatih’te buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının önemli katkıları ve Fatih Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Gastronomist 2017’, tamamen geleneksel mutfak kültürleri üzerine gerçekleştirilecek olan Türkiye’deki ilk uluslararası organizasyon olması ile dikkat çekiyor.

Dünya mutfaklarının kıtalararası katılımlar ile temsil edileceği, konuk ülkelerin geleneksel mutfaklarının yanı sıra Türkiye coğrafyasının kadim mutfak kültürünü yansıtan reçete sunumları, yemek sohbetleri, paneller ve çocuk atölyeleri gibi birçok katmanlı etkinliğin yer aldığı bir Türkiye projesi olarak öne çıkan Gastronomist 2017, dünyanın geleneksel mutfaklarını İstanbul’a taşıyacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının önemli katkılarıyla gastronomi dünyasının önde gelen STK’ları Anadolu Halk Mutfağı Derneği, Mutfak Dostları Derneği ve Mutfak Magazin Dergisi’nin işbirliğinde düzenlenen ‘Gastronomist 2017’ Fatih Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Tarihi Yarımada Fatih gastronomi turizmiyle daha da canlanacak

Gastronomist 2017’ye ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ve bu etkinliği önemsediğini söyleyen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Fatih sahip olduğu köklü tarih mirası ve farklı kültürlerin harmanlandığı özgün dokusu ile İstanbul’un en gözde turizm merkezi. Tüm bu zenginliklerinin yanı sıra birçok köklü restoran ve geleneksel mutfak değerlerimizin sergilendiği lezzet duraklarıyla öne çıkan Fatih, gastronomi turizmi açısından da İstanbul’un marka yüzü bir konumda. Son zamanlarda dünyadaki yükselen turizm değerleri arasında belki de en güçlü alanın gastronomi olduğu göz önünde bulundurulduğunda Gastronomist 2017 gibi geleneksel mutfakları buluşturan bir etkinliğin Tarihi Yarımada Fatih’te gerçekleşecek olması daha da anlamlı hale geliyor. Etkinliğin İstanbul turizmine önemli katkıları olacağına inanıyorum” dedi.

Dünya yerele dönüyor

Organizasyon komitesi adına yaptığı açıklamada dünyada yerel mutfakların tekrar gündeme geldiğini belirten Mutfak Dostları Derneği Başkanı Zeynep Kakınç, “Dünya, yerel mutfakların özgün etkilerini içinde barındıran köklü ve çok yönlü, zengin, basit ama çok değerli mutfak kültürünü yeniden hatırladı. Gastronomist 2017, avangart mutfağın görmeye alıştığımız klasikleşmiş isimleri yerine geleneksel mutfağın gerçek temsilcilerini ağırlayacak. Geleneksel mutfak kültürlerinin çok boyutlu olarak ele alınacağı ve kültürlerin buluşmasına tanıklık edecek Gastronomist 2017, ‘dünya yerele dönüyor’ mottosunun karşılığını gözler önüne serecek” dedi.

Dünyaca ünlü et ustalarından muhteşem şov

Gastronomist 2017, 4 gün boyunca sürecek zengin program akışıyla da dikkat çekiyor. Etkinlik kapsamında dünyaca ünlü İtalyan kasap Dario Cecchini, Türkiye’nin et profesörü olarak tanınan Cüneyt Asan ve ünlü kıtaları aşmış Brezilyalı et ustası Andre Lima de Luca birlikte Sultanahmet Meydanı’nda muhteşem bir şova imza atacak. Yeni nesil ulusal şeflerden Hazer Amani ve Siyez buğdayı üzerine çalışmaları ile tanınan Mustafa Afacan’ın gerçekleştirecekleri “Anadolu’nun Genetiğiyle Oynanmamış Buğdayları”; Yunan mutfağı uzmanı şef yazar Maria Ekmekçioğlu ile Egeli yemek araştırmacısı ve gazeteci Nedim Atilla’nın gerçekleştirecekleri “İki Yaka Bir Mutfak” ve ünlü Hint Vipul Gupta’nın sergileyeceği “Beyaz Dut Unlu Tavuk Masala” başlıklı cooking show’lar da dikkat çeken etkinlikler arasında yer alıyor.

Duayenler Mutfak Dostları Derneği panellerinde konuşacak

Program kapsamında Mutfak Dostları Derneği öncülüğünde geleneksel mutfakları ele alan bir dizi panel düzenlenecek. Gazeteci ve yemek araştırmacısı Nedim Atilla moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panellerde Ebru Baybara, Mehmet Gürs, Filiz Hösükoğlu, Sedat Nemli (Geleneksel Mutfaklar ve Turizme Etkileri); Nilhan Aras, Birol Uluşan, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Uhri (Coğrafya Kaderdir); P. Mary Işın, Neptün Soyer, Ayfer Yavi (Geçmiş Geleceğin Atasıdır) gibi geleneksel mutfaklar ve turizm alanında kabul görmüş en yetkin isimler konuşmacı olarak yer alacak.

Dünyaca ünlü isimlerden “Gastronomik Paylaşımlar”

İspanya, Fransa, İsrail, Rusya, İtalya, Çin, Bosna-Hersek, Avustralya, Kazan/Tataristan, Hindistan, Azerbaycan, İsviçre gibi birçok ülkeden yoğun uluslararası katılımın gerçekleşeceği ‘Gastronomist 2017’, dünyanın önemli gastronomi yazarları, şefleri ve ilgili alanlardaki kanaat önderlerin katılıyor. Greg Malouf, Anissa Helou, Sebastien Ripari, Michel Godet, Janna Gur, Maria Jose Sevilla, Alica Rios, Christian Plumail, Rizida Khusainova gibi isimleri “Gastronomik Paylaşımlar” başlıklı oturumlarda konuşmacı olarak ağırlayacak.

Programın en renkli etkinliklerinden biri de Türkiye’nin iş, kültür, sanat ve yazın dünyasından önemli isimlerin katılacağı yemek temalı sohbetler olacak. İş, kültür, sanat ve yazın alanında çok kıymetli isimlerle gerçekleştirilecek “Yemek Atışmaları”, “Patron Yemekleri”, “Osmanlı Saray Yemekleri” ve “Marka Yaratanlar” başlıklı oturumlar, gastronominin farklı disiplinlerden beslenen evrensel bir kültür dili olduğunu ortaya koyacak.