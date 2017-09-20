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20 Eylül 2017 12:14

Eczacıbaşı VitrA’dan Thaisa açıklaması

Geçtiğimiz sezon talihsiz bir sakatlık yaşayan, Eczacıbaşı VitrA’nın yıldız oyuncusu Thaisa Daher Pallesi, kulübüyle anlaşmalı olarak sözleşme erteledi.

Eczacıbaşı VitrA’dan Thaisa açıklaması

20 Eylül 2017 12:14


Brezilyalı oyuncunun bir süre daha tedavi göreceği bildirilirken, Eczacıbaşı Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Başarılı orta oyuncumuz Thaisa, geçtiğimiz sezonun ardından tedavisine ülkesinde devam etmekteydi. Oyuncumuz ile olan sözleşmemiz, rehabilitasyon süreci devam ettiği için, tarafların karşılıklı olarak anlaşmasıyla bir sonraki sezona ertelenmiştir. Bu iyileşme sürecinin sonunda Thaisa, Brezilya’da istediği bir takımda kiralık olarak oynayabilecektir. Oyuncumuza önce sağlık, sonra bizden ayrı geçireceği sezonda başarılar diliyoruz” denildi.




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