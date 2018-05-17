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17 Mayıs 2018 16:45

Esenler’de Ramazan coşkusu

Esenler’de "Ramazan Diriliştir" konseptiyle düzenlenen etkinlikler Dörtyol Meydanı’nda başladı.

Esenler’de Ramazan coşkusu

17 Mayıs 2018 16:45

Teravih namazının ardından başlayan etkinliklerde Esenlerliler, Anadolu’yu Mayalayanlar programında gönül erlerini anıyor, ilahi ve çeşitli etkinliklerle Ramazan’ı dolu dolu geçiriyor.


Gece, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması birincisi Mustafa Altın’ın ve ikinci Şükrü Asıleren’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Program öncesinde İBB Mehter Takımı coşku dolu bir konser verdi.


Geceye katılan AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, "Esenlerimiz Ramazan’da bir başka güzel. Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu, hayata geçirdiği projelerle Ramazan’da Esenler’i marka bir şehir haline getirdi. Ramazan’ı manevi iklimiyle gerçekleştiriyoruz Esenler’de" dedi.



"Bu Ramazan ’diriliş’i yaşayacağız"


Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da, "Ramazan Diriliştir" konseptiyle düzenledikleri Ramazan etkinliklerinin kardeşliği pekiştirmesini istediğini belirterek, "Ramazan meydanında yeryüzündeki insanlığın duygularını ve acılarını konuştuk. Bu sene ’Ramazan Diriliştir’ dedik çünkü Ramazan unuttuklarımızı hatırlamaktır. İnançlarımızın, yeni hasletlerin dirildiği manevi iklimdir. Ramazan’ın dirilişini, ruhunu Esenler’in 125 bin hanesinde, bin 500 sokağında hasılı Esenler’in her yerinde hissederek bu Ramazan’ın diriliş olduğunu, kardeşlik olduğunu bütün insanlığa göstermek istiyoruz" diye konuştu.




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