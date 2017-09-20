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20 Eylül 2017 10:26

Eyüp Belediyesi Simurg Dil Evi’ni açıyor

Eyüp Belediyesi tarafından yabancı öğretmen ile uygulamalı eğitimlerin yapılabileceği Simurg Dil Evi hizmete açılıyor.

Eyüp Belediyesi Simurg Dil Evi’ni açıyor

20 Eylül 2017 10:26


Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüplü çocuklara ve gençlere yönelik yeni bir projeye daha imza attı. Başkan Aydın, Simurg Dil Evi’ni yeni eğitim dönemiyle beraber açıyor. Başkan Aydın, Dil Evi ile ilgili şu açıklamada bulundu:


“Çocuk, genç ve her Eyüplü yepyeni eğitim imkânlarına sahip olacak demiştik. ’Mutlu olan çocuk öğrenir’ ilkesinden yola çıkarak oluşturduğumuz eğitim sistemimizle öğrencilerimizin yabancı dili severek, isteyerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlamaktayız. Simurg Dil Evi’nde öğrenciler, yabancı hocaların eşliğinde eğlenirken öğrenecekleri ve öğrendiklerini hayata geçirecekleri öğrenci merkezli bir sınıf ortamında olmanın ayrıcalığını yaşayacaklar. Böylelikle İngilizce’yi konuşan, anlayan bireyler yetiştireceğiz.”


Eyüp’te Düğmeciler Bilgi Evi’nin üst katında bulunan Simurg Dil Evi’nde yabancı öğretmen ile uygulamalı eğitimler yapılacak. Dil eğitiminde yepyeni bir anlayış Eyüplülerin hizmetine sunulurken, Dil Cafe’si, mataryelleri ve gezi gibi etkinliklerle yıl boyunca hizmet verecek. Simurg Dil Evi’nde oyunla öğrenme, gezerek öğrenme, iç güdüsel ve duygusal öğrenme, öğretirken öğrenme (rehberlik), yarışırken öğrenme, izleyerek ve dinleyerek öğrenme, tematik eğitimle öğrenme, müzikle öğrenme teknikleri kullanılacak. Dil Evi’nde eğitim modeli iki kısımdan oluşuyor. Speaking Club’da (konuşma kulübü) konuşma ortamı oluşurken, aktivite bölümünde konuşulan konular ile ilgili oyunlar oynanacak, karaoke yapılacak, film izlenecek, drama yapılacak, fahri rehberler grubu kurulacak. Dil Evi’ndeki eğitmenler, program ve sınıf konsepti derslere devam edenlerin İngilizce’yi rahatça konuşmasını sağlamak için tasarlandı. Haftada 2 ders saati konuşma odasında, 2 ders saati de etkinlik sınıfında geçecek.


6 ay sürecek eğitim, 10- 18 yaş arasındaki ilkokul ve liseli gençlere hitap ediyor. Dil Evi ders saatleri ise salı günleri 13.00 ile 17.00 saatleri arasında, çarşamba günleri 10.00 ile 17.00 saatleri arasında, perşembe günleri 10.00 ile 17.00 saatleri arasında, cuma günleri 10.00 ile 17.00 saatleri arasında, cumartesi günleri 09.00 ile 18.00 saatleri arasındaü, pazar günleri ise 09.00 ile 18.00 saatleri arasında olacak.




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