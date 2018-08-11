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11 Ağustos 2018 14:20

Girdikleri evlerden çaldıkları anahtarlarla otomobil hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı

İstanbul’da girdikleri evlerden çaldıkları anahtarlarla otomobil çalan 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Girdikleri evlerden çaldıkları anahtarlarla otomobil hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı

11 Ağustos 2018 14:20


Bakırköy’de bulunan lüks bir sitenin otoparkından otomobil çalındığı ihbarı alan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları incelemelerde şahısların apartmana girerek kapıları kilitli olmayan dairelere girip otomobil anahtarlarını çaldıklarını gördü. Anahtarları alan hırsızların otoparktaki otomobili çalarak kayıplara karıştığı ortaya çıktı. Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler şahısların yakalanması için harekete geçti. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucunda çalınan otomobilin Esenyurt’ta olduğu tespit edildi. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sahte plakalar, satışa hazır halde bulunan 80 gram esrar, 14 gram kokain, 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.



Şüpheliler hırsızlıktan elde ettikleri paralarla uyuşturucu ticareti de yapmışlar


Esenyurt’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Kerem Ö. (22) ve Süleyman K.(19) Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin hırsızlık dışında uyuşturucu ticareti de yaptıkları ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.



Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı


Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde şahısların apartman kapısını zorlayarak içeri girdikleri ve dairelerin kapılarını yokladıkları görülüyor. Kilitli olmayan daireleri hedef alan şahıslar içeri girerek anahtarları alıp otoparka yöneliyor. Daireden çaldıkları anahtarla otoparkta bulunan araçları yoklayan şahıslar doğru aracı bulduktan sonra otomobili alarak kayıplara karışıyor.




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