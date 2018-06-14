İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Sultanbeyli’de yaşayan vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. 17 bin kişinin katıldığı iftar sofrasına konuk olan Uysal masaları gezip vatandaşlarla sohbet etti, halkın istek ve şikayetlerini dinledi.

Tapu sorunu çözüldü

İftar öncesi vatandaşlara hitap eden Uysal, “Sultanbeyli’nin bugüne kadarki en büyük problemi imar sorunuydu. Bu nedenle planlanan birçok hizmet maalesef gecikti. Şimdi ise imar, tapu sorunu çözüme kavuştu. Artık vakit Sultanbeyli için yapılması planlanan tüm yatırımları hayata geçirme vakti” dedi.

Metro ile her yere hızlı ulaşım

Özellikle ulaşımda yapılacak projelere dikkat çeken Uysal, “Sultanbeyli’ye bugüne kadar önemli yatırımlar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Özellikle ilçenin ulaşımda daha rahat ve konforlu seyahat etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üsküdar-Ümraniye arasında hizmete başlayan metro hattı Sultanbeyli’ye kadar uzatılacak. İnşaat çalışmaları hızla devam eden metro sadece burayla da sınırlı kalmayacak. Sabiha Gökçen Havalimanı, Kadıköy-Kartal metro hattı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek metro hattı ve Yüksek Hızlı Tren hattıyla entegre edilecek. Sultanbeyli’den metroya bindiğinizde İstanbul’un birçok noktasına yer altından hızla ulaşabileceksiniz” şeklinde konuştu.

İftarın ardından Uysal çevredeki esnaflara ziyarette bulundu. Mahalleleri gezip vatandaşlarla sohbet eden Uysal ardından ise Sultanbeylili gençlerle bir araya geldi. Başkan Uysal’ın Sultanbeyli ziyaretlerine Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Ali Sevinç, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tombaş da eşlik etti.