İhlas Koleji Karate Ligi’ni şampiyon bitirdi

Serdivan Sakarya Kapalı Spor Salonu’nda yapılan müsabakalara 12 ilden 28 kulüp ve yaklaşık 1100 sporcu katıldı. Sezon boyunca başarılı sonuçlar alan İhlas Koleji Karate Spor Kulübü’nden Emin Can İstanbullu kendi kategorisinde son maçlarda da liderliği bırakmayarak şampiyonluğa ulaştı.

Diğer kategorilerde Barkın Efe Koca ligi ikinci bitirirken, Ahmet Baha Öksüz, Elif Şişmanoğlu, Emre Balarısı ise kendi kategorilerinde ligi üçüncü bitirdiler.

Eleme grubunda mücadele eden Burkay Turgay Köseoğlu’da grubunu birinci olarak bitirdi. Grupta Mustafa Arda Beşer ikinci, Volkan Bayar’da üçüncü oldu.

Sezonun sona ermesinin ardından konuşan İhlas Koleji Karate Spor Kulübü antrenörü Kürşat Usda, başarılı olmak için takım halinde çok çalıştıklarını ve şampiyon çıkartarak bu emeklerin karşılığını aldıklarını ifade etti. Yoğun ve yorucu bir sezonu geride bıraktıklarını ifade eden Usda, “Sezon boyunca çalışmalarını aksatmadan sürdüren sporcularıma, onları teşvik eden ailelerine ve desteklerini bizden esirgemeyen İhlas Koleji camiasına teşekkür ediyorum. Yaptığımız çalışmalarla karate sporunu sevdirmeyi ve daha çok gencimizi bu spora kazandırmayı hedefliyorduk. Bunda da başarılı olduğumuz için mutluyuz” dedi.

Sezonu şampiyon çıkararak bitiren karate takımını kutlayan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, emeği geçen herkese teşekkür etti. Sezon boyunca karate takımını yakından takip ettiğinin altını çizen Yeltekin, “Sporcularımız sezonun genelinde bizleri mutlu eden çok başarılı sonuçlar elde ettiler. Onlarla sık sık bir araya gelerek başarılarını paylaştık. İnanıyorum ki gelecek sezonda aynı başarılar artarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.