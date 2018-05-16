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16 Mayıs 2018 21:41

Kağıthaneliler iftar programında bir araya geldi

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına çok sayıda vatandaş katılarak birlikte orucunu açmanın mutluluğunu yaşadı.

Kağıthaneliler iftar programında bir araya geldi

16 Mayıs 2018 21:41


Kağıthane Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel Kağıthane iftarlarının ilki Hasbahçe Etkinlik Alanında yapıldı. Düzenlenen iftar programına ilçenin protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar programında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Hasbahçe’de bu tarihi alanda ilk iftarımızı yapıyoruz. 500 bin kişilik Kağıthane ailesi olarak ilk iftarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün STK’lar, spor kulüpleri, mülki erkanı Kağıthane’deki siyasi partiler esnaflarımız çocuklarımız, büyüklerimiz. Bütün vatandaşlar herkes ile bir aradayız. Yarın bir başka mahallemizde sonraki günlerde farklı mahallelerimizde sokak iftarları olarak programlarımız devam edecek. Tabi burada her gün akşam iftardan sonra teravih vaktine kadar çocuk eğlence programları yapılacak. Teravih namazından sonra da söyleşilerimiz, sohbetlerimiz olacak. Ramazanı doya doya bu alanda yaşamış olacağız. Buradan bütün İslam Aleminin Ramazanı Şerifini tebrik ediyoruz” dedi.




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