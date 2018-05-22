“Kudüs’te yaşanan zulme dünya kör ve sağır”

Mustafa Aydın :“Bugün Kudüs’te yaşanan zulme dünyanın gözleri kör, kulakları sağır olmuştur. Dünyada birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyaç vardır.”

İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından, hoşgörü ve paylaşmanın anlam kazandığı Ramazan ayı dolayısıyla her sene ‘birlik ve beraberliği’ pekiştirmek amacıyla düzenlenen ve geleneksel hale gelen iftar yemeğinde Kudüs mesajları verildi.

Florya Halit Aydın Kampüsü’nde gerçekleştirilen iftar yemeğine AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli’nin yanı sıra iftara üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri, iş, siyaset ve medya yetkililerini de kapsayan 2 bine yakın misafir katılım gösterdi.

“Kudüs’e dünya kör ve sağır”

Üniversitenin geleneksel iftar yemeğinde konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde, mübarek Ramazan-ı Şerif vesilesiyle düzenledikleri iftar yemeğinde şöyle konuştu: “Bugün Kudüs’te yaşanan zulme dünyanın gözleri kör, kulakları sağır olmuştur. Dünyada birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyaç vardır. Bütün insanlık bir merhamet sınavı veriyor. İstanbul Aydın Üniversitesi, tüm manifestosunu birlik ve beraberlik düşüncesi üzerinde, bir aile olmak üzere kurgulamıştır. Eğer biz bu birlik ve beraberliği bilim yuvası olana üniversitede sağlayamazsak, ülkemizde ve dünyada birliği nasıl sağlarız? Sultan Alparslan’ın, Sultan Fatih’in, Gazi Mustafa Kemal’in hedeflerine yürüyüşü nasıl sağlayabiliriz? Üniversiteler birliktelik için lokomotif görevi yapmalıdır. Ayrıştırıcı değil, birleştirici, evrensel değerlerle kendi öz değerlerini harmanlayıp bağrında besleyen kurumlar olmak ve bunu tüm topluma ve coğrafyaya yaymak durumundadır. 4 bin 500 öğrencisinden fazlası uluslararası öğrenci olan 40 bin kişilik bir üniversite olarak bu birlikteliği sağlamayı önemli bir misyon olarak üstlenmiş durumdayız. Farklı düşünceleri kabul ederek barış ve birliktelik sağlamak durumundayız. Mal mülk ve makam sahibi olmakla insanın insana üstünlüğü olmaz. İnsanın insana üstünlüğü ahlak ve erdemle olur” dedi.

“Kudüs’e dokunursanız tüm müslümanlara dokunursunuz!”

İftar yemeğinde konuşan Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, bereketiyle birlikte gelen Ramazan ayının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasına dilerken; “Bir Müslümanın bir başka Müslüman için yapacağı en güzel dua, hiç tanımadığı bir Müslüman için edeceği duadır. Bu mübarek günlerde herkesi, başta Kudüs’te zulüm gören Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere, hiç tanımadığımız, sıkıntı altındaki tüm Müslümanlar için dua etmeye davet ediyorum. Mekke Cenab-ı Allah’ın, Medine Peygamber Efendimiz’in, Kudüs ise Müslümanların haremidir. Kudüs’e dokunursanız tüm Müslümanlara dokunursunuz” ifadelerini kullandı.

“Kudüs’e barış gücü gider”

Ramazan ayının paylaşım ayı olduğunu belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık ise Kudüs’te yaşananlara ağırlık verdiği konuşmasında, “İsrail ve Batı bunu her zaman yapıyor. Ülkeler bunun farkında bile değildi. Ne zaman Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Dünya 5’ten büyüktür’ dedi, o zaman dünya bazı şeylerin farkına varmaya başladı. Batı da bu nedenle bize karşı tutumunu değiştirdi. Ancak bunun çok uzun süreceğini sanmıyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın aldığı ‘Kudüs’e Barış Gücü gönderilmesi’ çağrısının uygulamaya geçeceğini düşünüyorum” ifadelerine yer verdi. Tasavvuf musikisi ve Kur’an tilavetinin de yer aldığı program, Kıyıklık’ın yaptırdığı dua ile sona erdi.