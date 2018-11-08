Maraton ve Spor Fuarı kapılarını açtı

kez düzenlenecek olan Vodafone İstanbul Maratonu öncesinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Maraton ve Spor Fuarı açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen Vodafone İstanbul Maratonu 40. kez ‘Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul' sloganı ile 11 Kasım Pazar günü yapılacak. Bu maraton öncesinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Maraton ve Spor Fuarı açıldı. Fuarda spor ile ilgili birçok etkinlik yer alırken, aynı zamanda spor aksesuarlarıyla ilgili stantlar yer aldı. Maraton Fuarı'nda ayrıca katılımcılar Maraton Müzesi'ni gezerek maraton tarihi ile ilgili bilgiler alabilecek.

Maratonun basın toplantısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, Vodafone İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Maraton ve Spor Fuarı'nı gezdi.