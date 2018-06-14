(Özel) 75 gündür maaş alamayan işçiler çaresizce bekliyor

Fabrikada çalıştıklarını belirten yaklaşık 150 işçi sabahın erken saatlerinden itibaren fabrikanın kapısının önünde beklemeye başladı. Jandarma ekipleri de fabrikanın bulunduğu bölgede hazırda bekledi.

Fabrika yöneticilerinin talimatıyla fabrikaya alınmadıklarını da iddia eden işçilerden Metin Aydın, "Bizleri 75 gündür oyalıyorlar. Bir çoğumuz evli ve ev geçindiriyor. Bankalara kredi borcumuz var. Bugün maaşları vereceklerine dair söz vermişlerdi. Ama paralarımız ödenmedi. Onların sözüne güvenerek İstanbul’dan gelen arkadaşlarımız var. Sabahlara kadar mesai yaptığımız günler oldu. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Yakınlarımızdan borç alıp geçinmeye çalışıyoruz. Çok mağdur durumdayız. Bizlere hiçbir açıklama yapılmadan şirketin kapanışı verilmiş. 75 gündür hiçbir arkadaşım tek kuruş almadan bekliyoruz" dedi.

Muharrem Yıldız isimli işçi de "Bu fabrikanın sevkıyat bölümünde çalışıyorum. Yani buranın hamallığını yapıyorum. Bu gemi battı güveler gitti biz kaldık. Bugün, yarın vereceğiz diyerek hepimizi oyaladılar. Hiçbir yöneticiye ulaşamıyoruz. Hakkımızı istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan işçilerin durumuyla ilgili olarak fabrika yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.