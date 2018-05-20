(Özel) Galatasaray İlkokulu’na 50 öğrenci için 6 bin başvuru

Çocuklarının iyi bir eğitim alması için veliler sıcağın altında heyecanlı bekleyişini sürdürürken, kurada ismi okunanlar sevince boğuldu.

Türkiye’nin gözde okulları arasında yer alan Galatasaray İlkokulu’nun birinci sınıfına 2018-2019 eğitim yılında alınacak olan 50 öğrenci için 6 bin başvuru yapıldı. Bugün saat 10.00 sıralarında Galatasaray Lisesi Beyoğlu binasında noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Galatasaray Lisesli ve İlkokulu yetkilileri huzurunda kura gerçekleştirildi. Sadece 50 öğrencinin kabul edileceği kuraya 6 bin kişi başvurunca bahçede adım atacak yer kalmadı. Veliler çocuklarıyla beraber sıcağın altında heyecanlı bekleyişini sürdürürken, çocuklardan bazıları da bekleyişe yenik düşüp annesinin kucağında uyudu. Bir tarafta heyecanın diğer tarafta ise sevincin olduğu kura seçimleri renkli görüntülere sahne oldu.

“Yüzde 1’in altında bir şansla kazandık”

Çocuğu Duru Deniz Tunç’un numarası ve adı kurada söylenince büyük mutluluk yaşayan Sezgi Tunç, “Ne söylenebilir ki? Çok istiyorduk, oldu Allah’a şok şükürler olsun. 18. sıradan çıktık, hala daha o numaraları duyduğuma emin olamıyorum ama çok şükür yani teyit etmeliyiz. 50 kişi alacaklar, bunun için 5 bin 939 kişi başvurdu. Yüzde 1’in altında bir şansla kazandık” dedi.

“Büyük bir keyif, büyük bir mutluluk”

Kızı Masal İnci Yılmaz’ın da adı ve numarası söylenenler arasında olan Doğan Yılmaz, “Büyük bir keyif, büyük bir mutluluk. Her şeyden önce çocuğumuzu ileride sınav hengamesinden kurtulmasının keyfini yaşıyoruz. 25. sıradan çıktık, 50 kişi başvurdu toplamda yaklaşık 6 bin kişi başvurdu. Şüphesiz çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kurayla belirlenen aday öğrencilerin Galatasaray İlkokulu’na ön kayıtları 21-22-23 Mayıs tarihlerinde yapılacak. 50 aday yedek liste olmadan belirlenecek. Kontenjanın dolmaması halinde, listedeki adaylar arasında 28 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da yeniden kura çekilişi olacak. İkinci kuranın ardından tespit edilen aday öğrencilerin ön kayıtları 29 Mayıs Salı günü alınacak.