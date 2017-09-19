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19 Eylül 2017 09:09

(Özel haber) İstanbul Üniversitesi önünde ibretlik ’bonzai’ manzarası

’Bonzai’ diye tabir edilen sentetik uyuşturucunun etkisindeki bir genç, eğitim ve öğretim döneminin başladığı şu günlerde İstanbul Üniversitesi’nin önünde krize girdi.

(Özel haber) İstanbul Üniversitesi önünde ibretlik ’bonzai’ manzarası

19 Eylül 2017 09:09

Dakikalarca donuk halde kalan ve adım atmak istedikçe savrulan gencin hali yürek burktu.


İstanbul’da, hemen hemen her gün gündemde yer bulan uyuşturucu madde krizi vakalarına Fatih’te bir yenisi daha eklendi. İstanbul Üniversitesi’nin önünde, yeni eğitim ve öğretim yılının başladığı şu günlerde kameraya yansıyan ve uyuşturucu kabusunu bir kez daha gözler önüne seren görüntüler kahretti. ’Bonzai’ diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu öne sürülen bir genç, üniversitenin ana binasının önündeki meydanda krize girdi. Adeta omuzlarından asılmış gibi ayakta dikilen genç, donuk şekilde dakikalarca kaldı. Birkaç kez yürümeye yeltenen bağımlı genç, adım atmak istedikçe savruldu ve her defasında düşme tehlikesi yaşadı. Vatandaşların öylece yanından geçip gittiği gencin ibretlik hali yürek burkarken, üzücü tablo kamerayla anbean görüntülendi.




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