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19 Eylül 2017 09:06

(Özel Haber) Kağıthane’de yayanın aracın çarpmasıyla metrelerce havaya uçtuğu kaza kamerada

Kağıthane’de meyve ve sebze aldıktan sonra evine gideceği esnada koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan adama seyir halinde olan otomobil çarptı.

(Özel Haber) Kağıthane’de yayanın aracın çarpmasıyla metrelerce havaya uçtuğu kaza kamerada

19 Eylül 2017 09:06

Çarpmanın etkisiyle havalanarak taklalar atan adam başını ve vücudunu sert bir şekilde ön cama çarptı. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.


Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Hasan Hüseyin Ahlat, pazardan meyve ve sebze aldıktan sonra evine gitmek için yola koyuldu. Cadde üzerinde yürüdüğü esnada duran Ahlat, koşarak yolun karşısına geçmek istedi. O esnada seyir halinde olan 34 VF 8843 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih Ç., hızla adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ahlat, havalanarak taklalar attıktan sonra başını ve vücudunu sert bir şekilde ön cama çarparak yere savruldu. Ağır yaralanan talihsiz adam hareketsiz bir şekilde yerde kaldı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Hastanede yaşam mücadelesi veriyor


Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ahlat, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan adamın kafatasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde çatlaklar oluştuğu, sol gözünü ise kapalı olduğu öğrenildi.



Meyveleri etrafa saçıldı, şapkası aracın üstünde kaldı


Öte yandan Ahlat, çarpmanın etkisiyle havalandığı esnada elindeki poşetlerdeki meyve ve sebzeler de yola saçıldı. Başındaki şapkası ise çarpan aracın tavanında kaldı. Ön camı tuzla buz olan kaputu da zarar gören araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Sürücü Fatih Ç. ifadesi alınmak üzere Sadabad Polis Merkezi’ne götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.




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