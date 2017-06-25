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25 Haziran 2017 14:09

(Özel Haber) Şile sahilindeki insan kalabalığı havadan görüntülendi

Ramazan Bayramı nedeniyle tatile gidemeyen İstanbullular, havanın da sıcak olmasıyla denize akın etti.

(Özel Haber) Şile sahilindeki insan kalabalığı havadan görüntülendi

25 Haziran 2017 14:09

Şile sahilindeki insan seli havadan görüntülendi.


Ramazan Bayramı nedeniyle tatile gidemeyen İstanbullular sahillere deniz kenarlarına akın etti. İstanbul’un önemli plajlarından biri olan Şile Halk Plajı da İstanbulluların akınına uğradı. Yağmurlu geçen Ramazan ayının ardından bayramda hava sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte plajlara akın eden İstanbullular, bol bol denize girdi ve güneşlendi. Bazı vatandaşlar denize akrobasi hareketleri yaparken bazı vatandaşlar da su da futbol ve voleybol oynadı.


Aileleri ve yakınlarıyla denizin sıcak havanın tadını çıkaran İstanbullular, Ramazan ayını geride bıraktıklarını belirterek, bayram coşkusunu denizde çıkardıklarını söyledi. Tatile gitmeyenleri deniz davet eden İstanbullular, suyun çok güzel olduğunu söyledi.


Ayrıca Şile Halk Plajı’nda denize giren İstanbullular, havadan görüntülendi. Görüntülerde , kumsalda adım atacak yer kalmadığı görülürek, çok sayıda kişinin de denize girdiği görülüyor.




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