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19 Eylül 2017 09:27

(Özel Haber) Yaşıtları okula giderken onlar mendil satıyor

Beyoğlu’nda aileleri tarafından zorla çalıştırılıp mendil satan Suriyeli 3 çocuk, yaşıtlarının okula başladığı bugünlerde zabıta ekipleri tarafından yakalanarak, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

(Özel Haber) Yaşıtları okula giderken onlar mendil satıyor

19 Eylül 2017 09:27

Çocukların kırtasiye önünde okul malzemesi bakarken çekilen görüntüleri yürekleri dağlarken, ailelerin çocuklara iletişim için cep telefonu verdiği belirlendi.


Taksim’de yaşıtlarının okula başladığı bugünlerde, Suriyeli 3 çocuğun aileleri tarafından çalıştırılıp mendil satması yürekleri burktu.Çocukların bir kırtasiye önünde okul malzemeleri bakarken çekilen görüntüleri ise yürekleri dağladı. 5-6 yaşlarında ki 3 çocuk, sokaklarda mendil satarken zabıta ekipleri tarafından yakalanarak araca alındı. Ağlayan çocukları zabıta ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Arama yapan ekipler, yanlarındaki çantada bir miktar mendil ve 2 adet cep telefonu buldu. Ekiplerin sorusu üzerine çocuklar, cep telefonlarını aileleriyle iletişim kurmak için taşıdıklarını söyledi. Ekiplerin üstlerinden çıkan cep telefonlarından ailelerini arattırarak durumdan haberdar etti. Daha sonra çocuklar, ekipler tarafından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü.




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