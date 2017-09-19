(Özel Haber) Yaşıtları okula giderken onlar mendil satıyor

Çocukların kırtasiye önünde okul malzemesi bakarken çekilen görüntüleri yürekleri dağlarken, ailelerin çocuklara iletişim için cep telefonu verdiği belirlendi.

Taksim’de yaşıtlarının okula başladığı bugünlerde, Suriyeli 3 çocuğun aileleri tarafından çalıştırılıp mendil satması yürekleri burktu.Çocukların bir kırtasiye önünde okul malzemeleri bakarken çekilen görüntüleri ise yürekleri dağladı. 5-6 yaşlarında ki 3 çocuk, sokaklarda mendil satarken zabıta ekipleri tarafından yakalanarak araca alındı. Ağlayan çocukları zabıta ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Arama yapan ekipler, yanlarındaki çantada bir miktar mendil ve 2 adet cep telefonu buldu. Ekiplerin sorusu üzerine çocuklar, cep telefonlarını aileleriyle iletişim kurmak için taşıdıklarını söyledi. Ekiplerin üstlerinden çıkan cep telefonlarından ailelerini arattırarak durumdan haberdar etti. Daha sonra çocuklar, ekipler tarafından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü.