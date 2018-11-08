(Özel) İstanbul'da öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sultanbeyli'de öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 öğrenci yaralandı. Facianın eşiğinden dönülen kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 7 Kasım günü saat 17.00 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okuldan öğrencileri alan servis yolda ilerlediği sırada tali yoldan gelen otomobilin çarpması sonucu savrularak yan yattı. Kazada serviste bulunan 3 öğrenci yaralanırken, vatandaşlar olay yerine gelerek öğrencilere yardım etti. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Kaza sonrasında sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından öğrenciler Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne, Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı anlar kamerada

Öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu facianın eşiğinden dönülürken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yolda ilerleyen otomobilin yoldaki birleşim noktasında öğrenci servisine arkadan çarptığı ve servis aracının savrularak yan yattığı görülüyor.