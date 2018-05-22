(Özel) Taksici şiddetine uğrayan genç kadın, dehşet anlarını anlattı

Küçük kız kardeşi ile ekmek almak için evden çıktıktan sonra yolda taksici ile tartıştıklarını söyleyen genç kadının anlattıkları şok etti. Taksicinin önce kendisine kafa attığını ve darp ettiğini söyleyen Canan Ay, "Ben de polis çağırdım ve kaçmasın diye yarım şekilde aracın arka koltuğuna oturdum. Aniden hareket etti. Beni içeri çekti. Bir süre sonra da bacaklarımdan tutarak dışarı attı" ifadelerini kullandı.

Ekmek almak için çıktı kısa sürede kendini takside buldu

Dış Ticaret Uzmanı Canan Ay, evden küçük kardeşi İlayda Bayar için evden ekmek almak için çıktıktan kısa bir süre sonra kendini inanılmaz bir olayın içerisinde buldu. Kaldırımda kardeşi ile yürürken araç parkları nedeniyle ilerleyemeyen Canan Ay, kardeşi ile yol kenarında yürümeye başladı. Bu sırada yoldan geçen bir taksi ise Canan Ay’a korna basarak tepki gösterdi. Yanlarından geçen taksi bir süre ilerledikten sonra durdu ve taksi sürücüsü Canan Ay’a küfretti. Bu küfrün ardından başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bir ara Canan Ay’a kafa atan taksici, Canan Ay’ın polisi arama girişimi ile direksiyona geçerek kaçmaya çalıştı. Yediği kafanın acısı ile telefona sarılan Canan Ay ise, bir taraftan polisi aramaya çalıştı diğer taraftan taksici kaçmasın diye arka kapıyı açarak yarım bir şekilde kendini araca attı. Canan Ay’ın pes etmeyeceğini anlayan taksici aracı hareket ettirdi. Arabada yaşanan tartışma sonrasında taksici genç kadını bacaklarından tutarak dışarı attı.

“Ağza alınmayacak küfürler etti ve bana kafa attı”

Yaşadığı inanılmaz olayı anlatan Canan Ay, “Dün ben 10 yaşındaki kardeşimle beraber evden çıktık sokaktan yürüyoruz. Kaldırımda arabalar park etmiş ve bizde hafif şekilde yoldan yürüyoruz. Bir taksi geldi arkamızdan ve bize bir hayli korna bastı. Biraz ilerledi ve ilerde bizi beklemeye başladı. O anda kardeşimle yürüyoruz ve bize bir baksana dedi. Bende efendim dedim ve ardından ağza alınmayacak şekilde küfrederek, bilmem ne gibi niye yoldan yürüyorsunuz dedi. Ben de bakar mısınız kaldırımda yer yok tabi ki buradan yürüyeceğim dedim. Tekrar ağza alınmayacak küfürler etti. Bende sinirlendim. Adam zaten direk taksiden indi bana kafa atmaya başladı. Sanki karşısında bir erkek varmış gibi. Tabi kadın erkek diye bir ayrımda bulunmuyorum ama direk bana kafa attı. Kafa atınca bende kendimi korumaya çalıştım. Ben vuramadım tabi ki. Tuttu beni ve bana bayağı vurdu. Gözümde gözlük vardı, gözlük uçtu gitti. Ufak kardeşim de bu arada korkudan bağırıp ağlıyor. Ve bir kişi bile yardım etmedi” dedi.

“Beni bacaklarımdan çekti, attı ve bastı gitti”

Canan Ay, “Kolum da yara var. Dilim kesildi. Kalçamı söylemiyorum bile. Hepsi darp raporunda var zaten. Ben bayağı bir şiddet gördükten sonra artık polisi arayacağım dedim. Vatandaşlar polisi aramayınca ben polisi aramaya çalıştım. Ve taksi gitmesin diye taksinin kapısını açtım. O sırada beni taksici itti. Elimden telefonu almaya çalıştı. Ve kapı açık bir şekilde gitmeye başladı. Caddeyi indi, arkasını dönerek beni içeri çekmeye çalışıyor. Ben de bir ayağımı dışarı çıkartmaya çalışıyorum beni kapatmasın içeri diye. Sonra bir tane münibüs şoförü taksinin önünü kesti. Yolu kesilince indi taksiden beni bacaklarımdan çekti, attı ve bastı gitti” şeklinde konuştu.

Çevrede gören vatandaşların yardım bile etmediğini belirten Canan Ay, darp raporu alarak polise şikayetçi olduğunu söyledi.

10 Yaşındaki kız çocuğuna yumruk

Yaşanan olaya tanık olan Canan Ay’ın 10 yaşındaki küçük kardeşi İlayda Bayar ise, yoldan geçen bir minibüs sürücüsünden yumruk yedi. Yaşadığı olayın şokunda olduğu görülen 10 yaşındaki İlayda Bayar, yaşadıklarını anlattı. İlayda Bayar, “Ablama küfretti ve kafa attı. Ablam da vurmaya çalıştı ama boyu yetişmediği için vuramadı. Daha sonra ablam bekleyin polisle çözelim bu sorunu dedi. Ablam tam polisleri arıyordu ablam gitmez belki diye taksinin arkasına oturdu. Kapı açıkken o birden gitmeye başladı. Annemi çağırmaya giderken, bir adam minibüsüme sürttün diye biri bana yumruk attı. Dudağım patladı. 50-60 yaşlarında biri. Daha sonra polisler geldi ve hastaneye gittik” diye konuştu.

Olayın ardından hem taksici tarafından taksiden sürüklenerek atılan Canan Ay, hem de minibüsüne sürttüğü için yumruk yiyen kardeşi 10 yaşındaki İlayda Bayar, darp raporu alarak polise şikayetçi oldu.