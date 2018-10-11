Prof. Dr. Gençbay: “Kalp hastalığı olan çoğu bireyde cinsel aktivite risk teşkil etmiyor”

Dr. Murat Gençbay, “kalp hastalarında cinsel sorunlar çok sıktır. Sertleşme sorunu veya cinsel isteksizlik şeklinde sorunlara oldukça sık rastlamaktayız. Hastalar bu sorunlarını genellikle kardiyologlarına iletmez. Bu nedenle de burada doktora çok iş düşmekte, bu konuda hastayı dikkatlice sorgulamak gerekmektedir” dedi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Dr. Murat Gençbay kalp hastalarında cinsel yaşam hakkında bilgi verdi. Dr. Gençbay, “Maalesef, kalp hastalarında cinsel sorunlar çok sıktır. Sertleşme sorunu veya cinsel isteksizlik şeklinde sorunlara oldukça sık rastlamaktayız. Hastalar bu sorunlarını genellikle kardiyologlarına iletmez. Bu nedenle de burada doktora çok iş düşmekte, bu konuda hastayı dikkatlice sorgulamak gerekmektedir” diye konuştu.

“Kalp hastalarında aşırı yemek sonrası cinsel yaşam riskli olabiliyor”

Dr. Gençbay, cinsel aktivite sırasında kalp hızının en fazla 130‘a çıktığını belirterek kan basıncının da en fazla 170 civarına kadar yükseldiğini kaydetti. Dr. Gençbay, “Normal bir cinsel aktivite ortalama 2 kat merdiven çıkmak kadar efora eşittir. Efor testi ile bunu kolayca anlamamız mümkün. Yabancı bir partner, aşırı yemek sonrası, aşırı alkol alımı sonrası kalp hızı ve kan basıncı bu değerlerin üzerine çıkabilir. Bu nedenle kalp hastalarının bu riskli durumlardan kaçınması önemlidir” şeklinde konuştu.

“Kalp rahatsızlıklarından sonra cinsel hayata dönüş süreleri önem arz ediyor”

Dr. Gençbay, “Efor testi sırasında diğer parametrelerle beraber hastanın hangi aktiviteleri sorunsuz yapabileceğinin de öngörülmesi olanaklı olmaktadır. Sorunsuz bir kalp krizinden 1 hafta sonra Efor testi yapılarak cinsel hayata dönülebilir. Hastada komplikasyonlu bir kalp krizi olmuşsa sorunlar giderilinceye kadar cinsel yaşamı askıya almak gerekir” dedi. Gençbay şöyle devam etti: “ Normal ve sorunsuz bir bypass ameliyatından sonra 6-8 hafta sonra, sternum (hançer kemiği) tam iyileştiyse cinsel hayata dönülebilir. Ayrıca anjiyo hastalarında, kalp anjiyosu kasıktan yapıldıysa buranın tam iyileşmesini birkaç gün beklemek yerinde olur. Son zamanlarda artık hastaların çoğunda el bileğinden anjiyo yapmaktayız, bu durumlarda eğer balon, stent işlemi yapılmadıysa ara vermeye gerek yoktur.”

“Kalp yetmezliği hastalarında cinsel sorunlar daha çok görülüyor”

Cinsel sorunların en fazla kalp yetmezliği hastalarında görüldüğünü belirten Dr. Gençbay sözlerine şöyle devam etti: “İlginç olarak cinsel yaşam sorunlarına en fazla yardım talep eden ve bu sorunu en çok önemseyen grup bunlardır. Kalp yetmezliği hastaları eğer iki katı dinlenmeden çıkabiliyorsa cinsel yaşam kısıtlamasına gerek yoktur. Nefes darlığı en basit işlerde bile olan gruplarda ise kalp yetmezliğinin kontrol edilmesine kadar cinsel yaşama ara verilmesi gerekir”.

“Kalp pili olan hastalarda cinsel yaşamda 2 kat merdiven kriterine göre karar verilebilir”

Cinsel aktivitenin bazı durumlar haricinde ritim problemlerine yol açmadığını kaydeden Dr. Gençbay, “Aksine efor testi ile artan bazı ekstrasistollerin cinsel aktivite sırasında artmadığına dair yayınlar vardır. Pil hastalarında cinsel yaşam 2 kat merdiven kriterine göre karar verilebilir. Bu düzeyde eforu rahat yapabiliyorsa cinsel aktivitede de sorun yoktur. ICD dediğimiz şok veren pil cihazlarında da aynı kriterler geçerlidir. Şok sayısında cinsel aktivite sırasında artış olmamaktadır. Ayrıca şok verilen kişinin eşi de şoku hissetmez, bu konuda kaygılanmasına gerek yoktur” diyerek sözlerini sonlandırdı.