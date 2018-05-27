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27 Mayıs 2018 15:21

Sevgi Sofraları Gülsuyu’nda kuruldu

Maltepe’de vatandaşlar, belediye tarafından mahallelerde kurulan Sevgi Sofraları’nda buluşmaya devam ediyor.

Sevgi Sofraları Gülsuyu’nda kuruldu

27 Mayıs 2018 15:21

Gülsuyu mahallesinde kurulan sevgi sofrasında, binlerce kişi dualarla orucunu açtı.


Eski Üsküdar Caddesi boyunca kurulan sevgi sofrasını saatler öncesinden dolduran vatandaşlar, ezanın okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde orucunu açtı. Maltepe Belediyesi tarafından caddenin girişine sahne kurulurken, iftarın hemen ardından eski Ramazan eğlencelerini aratmayan etkinlikler yapıldı. Tiyatro ve sinema sanatçısı Yaşar Ayvacı’nın sunumuyla gerçekleşen etkinlikler kapsamında, Kartal Acar İlahi Grubu tarafından tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterisi, vatandaşlardan tam not aldı.


Çocuklar Unutulmadı


Osmanlı şerbeti ve patlamış mısır dağıtılan gecede, çocuklar da unutulmadı. Çocuklar için yüz boyama etkinlikleri yapılırken, geleneksel Türk tiyatrosu hocası Nedim Çağlar’ın meddah gösterisi ile Hacivat ve Karagöz oyunu sahnelendi. İllüzyonist Burak Parlı’nın yaptığı şovla izleyenleri büyüledi. Orta oyunu da, büyük beğeni topladı.




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