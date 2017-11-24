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24 Kasım 2017 03:00

Seyrantepe’de gecekondu alev alev yandı

Seyrantepe’de boş bir gece kondu alev alev yandı.

Seyrantepe’de gecekondu alev alev yandı

24 Kasım 2017 03:00

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


Yangın, 01.30 sıralarında Seyrantepe Huzur Mahallesi Kanarya Sokakta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı gecekonduda yangın çıktı. Durumu gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangın bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Yangını gören Yusuf Hancı, “Eve yeni gelmiştim. Eve girdim, bir ses duydum. Bu saatte biri odun mu kırıyor diye baktım. Gecekondudan ateşin bizim binaya doğru çıktığını gördüm. İtfaiyeyi aradık 5 dakika içerisinde geldi. Yangını söndürdü” ifadelerini kullandı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




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