Mahalleliyi isyan ettiren kaza, sokaktaki bir evde oturan KOAH hastası bir kadını da zor durumda bıraktı. Oksijen makinesine bağlı yaşayan yadın, kaza sonrası mahalledeki elektriğin kesilmesi nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İçerenköy Mahallesi Hasanbey Sokak içerisinde seyir halinde bulunan Ergün Şentürk’ün kullandığı makine yüklü 34 BC 5693 plakalı tır, sokak içerisinde bulunan elektrik tellerine takıldı. Elektrik telleriyle birlikte elektrik direklerini de deviren tır sürücüsü, olayı fark edince sokak ortasında durdu. Elektrik direklerinden biri park halindeki bir otomobilin üzerine yaslanarak zarar verirken, mahallenin de elektrikleri kesildi.

Olayın ardından polisi arayan vatandaşlar, yaşanan kazaya tepki gösterdi. Elektriklerinin kesilmesine tepki gösteren bir vatandaş ise yakını olan Meryem Karaboğa’nın (55), akciğer kanseri olduğunu ve oksijen makinesine bağlı yaşadığını belirterek, soruna bir an önce çözüm bulunmasını istedi. Evdeki oksijen makinesini gösteren Meryem Karaboğa’nın yakını, elektriklerin uzun bir süre gelmeyeceğini ifade ederek, çözüm olarak ambulans çağırdıklarını söyledi. Bu sırada evin bahçesinde bekleyen Meryem Karaboğa ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından alınarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Tır sürücüsü Ergün Şentürk, "Daha önce de buradan geçtim. Havalar sıcak. Elektrik tellerinin sarkması nedeniyle yaşanan bir kaza. Normalde bu kadar alçak olmaması lazım. Standartlara uymuyor. Büyük araç burada ne kadar hızlı olabilir yani” dedi.

Kaza nedeniyle sokak uzun bir süre trafiğe kapalı kalırken, polis ve elektrik ekipleri sokakta çalışma yaptı. Sokak ilerleyen saatlerde çalışmaların sonra ermesi ile tekrar trafiğe açıldı.