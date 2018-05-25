Türkiye’nin en büyük 3x3 Basketbol Turu başlıyor

Adana’nın ardından Türkiye’nin dört bir yanını ziyaret edecek turnuvadan Türkiye Şampiyonu olarak çıkacak takım, Eylül’de Amerika Birleşik Devletleri başkenti Washington’da düzenlenecek Dünya Finali’ne katılacak.

Sokak basketboluna olan ilgiyi artırmak için düzenlenen Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu’nda sezon başlıyor. 26 Mayıs’ta Adana’dan start alacak turnuva Mersin, Antalya, Dikili, İzmir, Ankara, Samsun, Bursa, İstanbul ve Çanakkale’de basketbolseverlerle buluşacak. 10 elemenin ardından 18-19 Ağustos’ta gerçekleşecek final müsabakalarından çıkacak ülke birincisi takım dünya finalinde Türkiye’yi temsil etme şansına sahip olacak.

Dünya Finali Washington’da

Tüm rakiplerini geçerek Türkiye’de birinci olacak takım, Eylül’de ABD’nin başkenti Washington’ın ünlü Barry Farm Goodman sahasında düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’ne gitmeye hak kazanacak.

Şampiyona heyecanını yaşamak isteyenler, internet üzerinden detaylı bilgi ve kayıt sayfasına ulaşabiliyor.

3x3 hakkında bilinmeyenler

Popüler basketboldan farklı olarak yarı saha ölçülerinde oynanan 3x3 basketbol, son yıllarda yapılan atılımlarla büyük bir izleyici kitlesine kavuştu. Basketbolun daha dinamik olan hali 3x3’te 3 oyunculu iki takım standart bir yarı saha içerisinde karşılaşır.

3x3 Basketbol, uluslararası yarışma formatında ilk defa profesyonel bir şekilde 2010 yılında Singapur’da düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda (YOG) yer aldı ve sonrasında yıllık bazda düzenlenen 3x3 Dünya Turu ile kendine sağlam bir yer edindi. Sporun popülaritesi öyle bir arttı ki, 2020 Tokyo Olimpiyatları takvimine de dahil edildi.