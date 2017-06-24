Ümraniye’de 5 yıldızlı son mahalle iftarı

Ümraniye Belediyesi, ilçede bulunan en uzun sokakta hazırlanan iftar programında 10 mahalle sakinini aynı sofrada buluşturdu. 5 Yıldızlı iftar sofrası için hazırlıklar saatler öncesinden tamamlandı. Mahalleye yüzlerce masa kuruldu. Ramazan’ın son günlerinde Ramazanın bereket ve sevincini paylaşmak isteyen vatandaşlar, saatler öncesinden masalarda yerini aldı. Programda Mehteran takımı da iftar öncesi vatandaşlar için konser verdi. Ezanın okunmasına dakikalar kala Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, alana gelerek konuklarını selamladı. Kur’an- ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Ezanın okunmasıyla birlikte hep birlikte dualarla oruçlar açıldı.

Sokak iftarlarının eski Ramazanları hatırlattığını söyleyen Selma Çam, "Çok güzel oldu bu iftar programı. Sürekli evde yemek yapıyoruz bu gece farklılık oldu bizim için. Burada yemek yiyeceğiz. Komşularımızla birlikteyiz kızımla geldim. Bunu yapanlara teşekkür ediyorum” dedi. Fatma Teker isimli vatandaş ise," Her sene katılıyoruz. Hep birlikte iftar yapmak çok keyifli geliyor. Geçen yılda çok güzel geçti bu yılda güzel geçeceğe benziyor” diye konuştu.

"İnsanları kaynaştırmak gibi bir görevimiz olduğunu düşünüyorum"

Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını ön plana çıkaran bir ay olduğunu belirten Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Dolu dolu bir Ramazan yaşadık. Her akşam yedi, sekiz noktada iftarımız vardı isteyen herkesin iftar yapabildiği yerler. Bunları çok önemsiyoruz. Çünkü; Ramazan birlik, beraberlik, kardeşlik ayı. İnsanları kaynaştırmak gibi bir görevimiz olduğunu düşünüyorum yerel yönetimler olarak. Ülkemizin de buna çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Burada yaptığımız bu iftarlardan birisi herkesin bayramını şimdiden kutluyorum. Dua ediyorum ki tekrar bayramlara, Ramazanlara erişelim. Birlik içinde, beraberlik içinde” dedi.