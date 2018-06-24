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24 Haziran 2018 11:16

Ünlü komedyen Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sabah Ozan Güven’le birlikte Beşiktaş Lütfi Banat İlkokuluna gelerek oyunu kullandı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

24 Haziran 2018 11:16

Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Siz kabine geçin ben geliyorum" diyen Yılmaz, anons çekerken kendisini "Şovmen" diye tanıtan basın mensubuna da tepki göstererek, "Şovmen dediniz, komedyen olacak. Onu yayında toplarlar" dedi. Her seçimde aynı okulda oy kullanan yaşlı vatandaşı gören Cem Yılmaz "Git gide gençleşiyorsunuz" deyince ise kahkahalar havada uçuştu


Türkiye’de Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Cem Yılmaz ve Ozan Güven, Beşiktaş Lütfi Banat İlkokuluna gelerek oylarını kullandı. Sabah saatlerinde vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanacağı okula gelen Cem Yılmaz, bir süre sıra bekledi. Bu sırada her seçimde aynı okulda oy kullanan yaşlı vatandaşı gören Cem Yılmaz, bir süre adamla sohbet etti. Yılmaz yaşlı adama, "Gitgide gençleşiyorsunuz" diye takıldı. Daha sonra oyunu kullanmak için sınıfa giren Cem Yılmaz, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Siz kabine geçin ben geliyorum" diye espri yapınca gülüşmeler yaşandı. Oy kullandıktan sonra anons çeken muhabirin kendisini "Şovmen" diye tanıtmasına tepki gösteren Cem Yılmaz, "Şovmen dediniz, komedyen olacak. Onu yayında toparlar" dedi. Yılmaz, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak Ozan Güven’le birlikte okuldan ayrıldı.


BNÇ-EY-CC-Y)




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