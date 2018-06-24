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24 Haziran 2018 10:31

Ünlü oyuncu Demet Akbağ mührü taşırınca panik yaşadı

Oyuncu Demet Akbağ, Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde oyunu kullandı.

Ünlü oyuncu Demet Akbağ mührü taşırınca panik yaşadı

24 Haziran 2018 10:31

İlk kez oy kullanan oğlu ve eşiyle Tevfik Fikret İlkokuluna gelen Akbağ, girdiği kabinden çıkarak görevlilere mührü biraz taşırdığını ve sorun olup olmayacağını sordu. Görevlilerin sorun olmayacağını söylemesi üzerine Akbağ, tekrar kabine girerek oyunu kullandı.


Oyuncu Demet Akbağ, Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Beşiktaş’ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulunda oy kullanan Demet Akbağ’a eşi ve ilk kez oy kullanan oğlu eşlik etti. Akbağ, oy kullanmak için girdiği kabinden çıkarak görevlilere mührü biraz taşırdığını ve sorun olup olmayacağını sordu. Bir sorun olmayacağı yanıtını alan Akbağ, tekrar kabine girerek oyunu kullandı.


Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akbağ, ”Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Oğlumla birlikte oy kullandık bugün. O da ilk kez oy kullanıyor bugün. Ailecek geldik oyumuzu kullandık. Evimizde oturup seçim sonuçlarını takip edeceğiz” dedi.




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