Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 11:35

Üsküdar’da erkek cesedi bulundu

Üsküdar Harem Sahil yolunda vatandaşlar bir erkek cesedi buldu.

Üsküdar’da erkek cesedi bulundu

28 Haziran 2017 11:35

Polis ekiplerince yapılan incelemelerde cesedin 3 gündür araç içerisinde olduğu tespit edildi.


Üsküdar Harem Sahil yolu Salacak mevkisi vatandaşlar bir erkek cesedi buldu. Edinilen bilgiye göre sahil yolunda spor yapan vatandaşlar kötü bir koku fark etti. Ardından sahilde park halinde 34 VS 0284 plakalı bir araç olduğunu gören vatandaşlar, aracın yanına giderek kontrol etti. Burada bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polise ekiplerine haber verdi.


Olay yerine gelen polis ekipleri aracın çevresine şerit çekerken sağlık ekipleri de şahsı kontrol etti. İsminin Burak Kasdal olduğu tespit edilen 30 yaşındaki erkek şahsın öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda ise Kasdal’ın 3 gündür aracın içinde olduğu tespit edildi.


Burak Kasdal’ın bayramın birinci günü evinden ayrıldığı ve bir daha evine dönmediği belirlendi. 3 gün önce hayatını kaybeden ve 3 gündür araç içerisinde duran Kasdal’ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Öte yandan, Kasdal’ın yakınları durumu haber alır almaz olay yerine koştu. Ekiplerin araç üzerinde ve Kasdal’in cansız bedeni üzerinde yaptığı incelemeleri izleyen gencin yakınlarının üzgün olduğu görüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:06
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!