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18 Mayıs 2018 14:03

Yenikapı’da hazırlıklar tamamlandı

İsrail’in Gazze şeridinde Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliamı protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Zulme Lanet, Kudüs’e Destek’ mitinginde hazırlıklar tamamlandı.

Yenikapı’da hazırlıklar tamamlandı

18 Mayıs 2018 14:03

Vatandaşlar alana koşarak giriş yaptı.


ABD’nin Tel Aviv’de bulunan Büyükelçiğini Kudüs’e taşımasının ardından Filistin’de düzenlenen protesto gösterilerinde 62 Filistinli şehit edilmiş binlerce kişi yaralanmıştı. İsrail’in Gazze şeridinde gerçekleştirdiği katliamı protesto etmek için Yenikapı Miting Alanında ‘Zulme Lanet, Kudüs’e destek mitingi düzenlendi. Günler öncesinde başlayan miting hazırlıkları sabah saatlerinde tamamlandı.


Saatler 16.00’yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka sesleneceği dev platform kuruldu. Miting alanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin hazır olarak bekletildiği alana vatandaşlar yapılan aramaların ardından girmeye başladı. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla gelen vatandaşlar alana koşarak girdi.


Yerli ve yabancı basın mensupları da dev mitingi takip etmek için yerlerini aldı.




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