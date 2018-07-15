Havanın kararmasıyla birlikte gökyüzünde beliren ay ve yıldızın Türk bayrağı üzerinde olduğu gibi yan yana gelmesi dikkat çekti.

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde başta İstanbul ve başkent Ankara olmak üzere Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş, bir kez daha meydanlara indi. Türk bayraklarıyla alanları dolduran vatandaşlar, demokrasi için bir araya geldi. Kalkışmanın yaşandığı 15 Temmuz gecesi darbecilerin hedef noktalarından biri olan Atatürk Havalimanı’nda vatandaşlar demokrasi nöbeti için toplandı. Akşam saatlerinden itibaren darbeciler tarafından işgal edilmek istenen Atatürk Havalimanı’nın ana giriş kapısına gelen çok sayıda vatandaş, birlik ve beraberlik sloganları attı. Seyahat için araçlarıyla havalimanına giriş ve çıkış yapan yolcular ise demokrasi nöbeti tutan vatandaşları, araçlarının kornalarıyla selamladı. Demokrasi nöbeti için her yaştan vatandaş havalimanına gelirken, 92 yaşındaki Adişah Yolcu da ailesinin yardımıyla tekerlekli sandalyede demokrasi nöbetine geldi.

Yerde ve gökte ay yıldız yan yana

Havanın kararmasıyla birlikte gökte beliren hilal şeklindeki ay dikkat çekti. 15 Temmuz’un yıl dönümünde bir yandan vatandaşlar Türk bayraklarını marşlar eşliğinde coşkuyla ellerinde dalgalandırırken, diğer yandan Türk bayrağının üzerinde olduğu gibi ay ve yıldızın yan yana geldiği görüldü.

“Kafamızın üzerinden F-16’lar uçarken de buradaydık”

Kalkışmanın yaşandığı gece de Atatürk Havalimanı’nda demokrasiye sahip çıkmaya geldiğini belirten Müjgan Sayın, “15 Temmuz’da kafamızın üzerinden F-16’lar uçarken de buradaydık. Cumhurbaşkanımızı burada bekledik. Daha sonraki 27 gün süren nöbetlerde de hep buradaydık. Sadece burada değil başka yerlerdeki nöbet tutulan yerlerde de bulunduk. Bundan sonraki anma törenlerinde de yine burada olacağız. Şehitlerimizin, gazilerimizin ve milletimizin yanında olacağız” şeklinde konuştu.

Türk bayrağını alarak demokrasi nöbeti için havalimanına gelen Alper Tepe ise, “15 Temmuz’un yıl dönümünde burada olmaktan şeref duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızı davet ettik. Sonsuza kadar da burada nöbet tutmaya devam edeceğiz” dedi.