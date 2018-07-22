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22 Temmuz 2018 18:58

4. kattan düşen Sena bebek ağır yaralandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde 4 katlı binanın balkonunda oyun oynayan 1 yaşındaki bebek, balkon parmaklıkları arasından geçerek beton zemine çakıldı.

4. kattan düşen Sena bebek ağır yaralandı

22 Temmuz 2018 18:58


Olay, Ödemiş Anafartalar Mahallesi Öğretmenler Caddesi’nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve iki çocuk babası Taner Orhan (32) ile Nurcan Orhan’ın (31) bir yaşındaki kızları Sena Orhan, annesi mutfakta iş yaptığı sırada balkona çıkıp oyun oynamaya başladı. Annesinin bir anlık dalgınlığından istifade eden bebek, 4. kattaki evlerinin balkon demirlerinin arasında geçerek beton zemine düşerek ağır yaralandı.



Üniversiteye sevk edildi


Sena bebek komşuları tarafından özel araçla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sena bebeğin, bacağının ve göğüs kafesi kemiklerinin kırıldığı öğrenildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Sena bebek, acil serviste yapılan müdahalelerin ardından 112 ambulansıyla İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.


Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.




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