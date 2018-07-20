Albüm çıkartmak için 12 bin kilometre geldi

Yurt dışında konserler vererek müzik hayatına devam eden usta sanatçı İsmail Ersan, 12 bin kilometreyi geride bırakarak memleketi İzmir’e geldi. Müzik kariyeri için yeni bir albüm daha çıkartarak şarkılarını ölümsüzleştirmek isteyen Ersan, İzmir’de uzun süren çalışmalar sonunda ‘’Adını Sormayın Bana’’ adlı albümünü tamamladı. Yapımcı Kemal Aslan’ın üstlendiği albüm, müzik marketlerde yerini aldı. Öte yandan, usta sanatçı Ersan yeni albümünden bir parçaya klip çekmek için Avusturya’da kamera karşısına geçti. Günler süren çekimlerin ardından Ersan’ın klibi de sosyal medya platformlarında ve televizyon kanallarında yerini aldı. Yeni albümünü özellikle memleketi olan İzmir’de çıkartmak istediğini belirten Ersan, İzmir’in ilham kaynağı olduğunu ve yurt dışında kaldığı sürede İzmir’e büyük bir özlem duyduğunu ifade etti. Ayrıca, usta sanatçının yeni şarkısı dinleyicilerinden tam not aldı.