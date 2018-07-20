Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 05:11

Albüm çıkartmak için 12 bin kilometre geldi

Başarılı sanatçı İsmail Ersan, yeni çıkaracağı albüm için Avusturya’dan İzmir’e geldi.

Albüm çıkartmak için 12 bin kilometre geldi

20 Temmuz 2018 05:11



Yurt dışında konserler vererek müzik hayatına devam eden usta sanatçı İsmail Ersan, 12 bin kilometreyi geride bırakarak memleketi İzmir’e geldi. Müzik kariyeri için yeni bir albüm daha çıkartarak şarkılarını ölümsüzleştirmek isteyen Ersan, İzmir’de uzun süren çalışmalar sonunda ‘’Adını Sormayın Bana’’ adlı albümünü tamamladı. Yapımcı Kemal Aslan’ın üstlendiği albüm, müzik marketlerde yerini aldı. Öte yandan, usta sanatçı Ersan yeni albümünden bir parçaya klip çekmek için Avusturya’da kamera karşısına geçti. Günler süren çekimlerin ardından Ersan’ın klibi de sosyal medya platformlarında ve televizyon kanallarında yerini aldı. Yeni albümünü özellikle memleketi olan İzmir’de çıkartmak istediğini belirten Ersan, İzmir’in ilham kaynağı olduğunu ve yurt dışında kaldığı sürede İzmir’e büyük bir özlem duyduğunu ifade etti. Ayrıca, usta sanatçının yeni şarkısı dinleyicilerinden tam not aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç