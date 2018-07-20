Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 11:44

Altay, Erman Bulucu’yu kadrosuna kattı

Yeni sezon hazırlıklarını Afyon’da sürdüren Altay, savunmasını tecrübeli stoper Erman Bulucu ile güçlendirdi.

Altay, Erman Bulucu’yu kadrosuna kattı

20 Temmuz 2018 11:44


Spor Toto 1. Lig 2018-2019 sezonu hazırlıklarını Afyon’da sürdüren Altay, bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan 29 yaşındaki stoper Erman Bulucu, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Sportif Direktör Özden Töraydın katılımıyla kendisini 2 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.


Akhisarspor altyapısından yetişen ve Manisapor’da profesyonel olan Erman, asırlık bir camia olan Altay’a gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Spor Toto 1. Lig’de hedefi olan bir takım ile sözleşme imzaladığı için motivasyonunun daha da arttığını kaydeden Erman Bulucu, imzanın ardından yeni takımıyla çalışmalara başladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç