Ayasuluk Kalesi yakınındaki yangın paniğe yol açtı

Kale eteklerinde bulunan makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, kaleye ve evlere sıçraması da önlendi.

Selçuk’un tarihi Ayasuluk Kalesi çevresindeki makilik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Evlere yakın mesafede meydana gelen yangın İsabey Mahallesinde kısa süreli paniğe yol alçı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Torbalı ve Selçuk İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında çok sayıda zeytin ağaçları tahrip oldu.

Selçuk Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri ile yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yangının hem kale surlarına hem de yerleşim alanlarına sıçramasını kısa sürede önlediler.