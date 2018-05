Kamuoyundaki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirten Başkan Serkan Acar, Çaltılıdere Mahallesinde ne bir ev yıkma düşüncelerinin ne de köy içerisinde bir proje çalışmalarının olduğunu söyledi. Ayrıca Başkan Serkan Acar, “Burada bir ev yıkılacak ise ilk eylemi ben yaparım” dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Çaltılıdere Mahallesi sakinleri ile Taş Kahve’de bir araya geldi. Başkan Serkan Acar, yaklaşık 5 saat süren toplantıda Çaltılıdere Mahallesi sakinlerinin sorularını yanıtlarken bölgede yapılmak istenenler hakkında da detaylı bilgiler verdi. Çaltılıdere projesi kapsamında köy içerisinde yıkılacağı iddia edilen evlerle ilgili konuşan Başkan Acar, “Burada bir ev yıkılacak ise ilk eylemi ben yaparım” diye konuştu.

“Bu karara yalnızca biz karşı çıktık”

Üç yıl önce Çaltılıdere’nin serbest bölge olması yönünde karar alındığını bu karara da 22 kurum içerisinden sadece kendilerinin karşı çıktığını vurgulayan Başkan Serkan Acar, “İçerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin de bulunduğu 21 kuruluş Çaltılıdere’ye serbest bölge yapılması hususunda olumlu görüş bildirdi. Bu karara yalnızca biz karşı çıktık. Çünkü burası deniz kıyısı bir köy. Buraya fabrika kurulması halinde burada köy diye bir şey kalmayacaktı. Biz de buna muhalefet ettik. Biz tabii ki fabrika kurulmasına karşı değiliz. Eğer bir yer serbest bölge ilan edilecekse ya da bir yere fabrika kurulacaksa bunun hali hazırda altyapısının da bulunduğu Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde olmasını önerdik” ifadelerini kullandı.

“Kim daha hızlı davranırsa onun dediği olacak”

Çaltılıdere’yi serbest bölge olmaktan ve taş ocaklarından kurtarmak için çalışma başlattıklarını ifade eden Başkan Serkan Acar, şöyle konuştu: “Sanayi Bakanlığı Çaltılıdere bölgesinde fabrika kurmak isterken biz bu bölgede fabrika yerine üniversite, güzel sanatlar okulu ve sosyal yaşam alanları kurulmasını istedik. Bunun içinde Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşerek fikrimizi sunduk ve bu fikrimiz kabul gördü. Baktığımızda her iki kurumda hükümetin bakanlığı ama iki bakanlık birbirinden bağımsız hareket ediyor. Burada kim daha hızlı davranırsa onun dediği olacak. Buradaki 1/5000’lik imar planları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Bu planlar eleştirilse de bana göre kötü bir plan değil. Tamamen buraya sosyal yaşam alanları koyan ve köyü koruyan bir plan. Aliağa Belediyesi olarak biz de bu planlara uygun olarak 1/1000’lik planları yapmak zorundayız.”

“Fabrika yapmak isteyenlerin karşısına kendi projelerimizle çıkacağız”

Başkan Serkan Acar Çaltılıdere projesini neden bir an önce hayata geçirmek istediklerini şu sözlerle anlattı: “Milli Eğitim Bakanlığının bize gönderdiği proje doğrultusunda Türkiye’de ilk pilot uygulaması olan ilkokul sonrası güzel sanatlar okulunu Çaltılıdere’ye yapmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra buraya içerisinde birden çok fakültenin olduğu üniversite gelecek. Engelli vatandaşlarımız için hippoterapi merkezi yapıyoruz. Kültür merkezi yapıyoruz. Peki bunları neden bir an önce yapmak için uğraş veriyoruz? Biz bunları bir an önce yapmazsak burası serbest bölge olacak ve fabrika yapılacak. Kendi projelerimizi hayata geçiremediğimiz takdirde buraya fabrika yapılmasını da önleyemeyiz. İş işten geçtikten sonra bunu durdurmaya da kimsenin gücü yetmez. Biz, fabrika yapmak isteyenlerin karşısına Milli Eğitim Bakanlığını da arkamıza alarak kendi yaptığımız projeler ile çıkacağız. Bu projeleri hayata geçirebilmemiz için de doğalgaz, internet, kanalizasyon ve elektrik hattı gibi altyapı unsurlarını da hazır hale getirmemiz lazım.”

18 uygulamasına açıklık getirdi

Kamuoyunda iddia edilenin aksine Çaltılıdere Mahallesinde 18 uygulaması yapılmadığının altını çizen Başkan Serkan Acar 18 uygulamasına da açıklık getirdi. Başkan Serkan Acar, “Kafaları karıştıran konu şudur; kimisi ‘benim evimden yol geçiyor’, kimisi de ‘benim arsam yeşil alan oluyor’ diye şikâyet ediyor. 1/5000’lik ya da 1/1000’lik imar çalışmasının yapılması yeşil alanın neresi olacağı, yolun nereden geçeceği noktasında sadece kâğıt üzerinde bir projedir. Yolların nereden geçeceği, yeşil alanların nasıl dağıtılacağı imar uygulamalarıyla olur. Bunlarda 18 uygulaması olarak adlandırılır. ‘Böyle 18 uygulaması mı olur?’ gibi ifadeler duyuyorum. Fakat kamuoyundaki söylentilerin aksine Çaltılıdere’de 18 uygulaması yapılmadı. Söylentileri kim çıkartıyor bilmiyorum ama 18 uygulaması yapıldı ise zaten bir belgesi olması lazım. Meclise teklif sunulması ve mecliste karar alınması lazım. Belediye meclisinde onaylansa bile karar büyükşehir meclisinde görüşülür. Büyükşehir meclisi de kabul ederse uygulama ancak o zaman geçerlilik kazanır. Ayrıca vatandaşın 18 uygulamasına karşı yapacağı hukuki itirazlar da yargıya intikal eder” dedi.

“Benim kapım herkese açık “

Başkan Serkan Acar, tapuları olduğu halde oturma ruhsatı olmayan vatandaşlara için ise “Yeni çıkan yasa resmi gazetede yayımlandıktan sonra projelendirmenizi yapın ve belediyemize başvurun. Benim kapım herkese açık. Sizler için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu. Kendilerinin bazı kesimler tarafından yanlış bilgilendirildiklerini ve yönlendirildiklerini ifade eden vatandaşlar yapılan açıklamadan ötürü de Başkan Serkan Acar’a teşekkür etti.