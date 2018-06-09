Başkan Pekdaş, “İzmirlilik ruhunu yükseltelim”

Dominik Caddesindeki bereket, hoşgörü ve kardeşlik sofrasına bölge esnafı ve semt sakinlerinin yanı sıra alışveriş için Alsancak’a gelenler de katıldı. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da iftara atılarak masaları tek tek dolaşıp vatandaşları selamladı. Ramazan ayının dayanışma duygusunun ön plana çıktığı iftar yemeğinde okunan ezanın ardından davetliler Konak Belediyesince ikram edilen çorba, İzmir köfte, pilav, ayran ve tatlıdan oluşan iftar menüsüyle oruçlarını açtı.

İftar yemeğinin ardından ilk olarak Alsancak Muhtarı Hicran Akuzun ile Kültür Mahalle Muhtarı Nilgün Güney konuşma yaptı. Her iki mahalle muhtarı da Başkan Pekdaş’a desteklerinden ötürü teşekkür etti. Başkan Pekdaş da Ramazan ayının ruhuna uygun olarak her akşam farklı bir mahallede bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, “Ramazan insanları birleştiren bir kavramdır. Biz birlik olmayı, birbirimize iyi gelmeyi, kardeşlik hukukunu güçlendirmeyi unuttuk. Bu kurduğumuz sofralarda bu ruhu canlandırıyoruz. Bu bir arada olmanın, birbirine iyi gelmenin ruhudur. İzmirlilik ruhudur. Bu topraklar hep farklılıkları sarmış, sarmalamış. Bugün burada İzmirlilik ruhunu yükselterek, lokmalarımızı paylaşmak, el ele kol kola cumhuriyeti yükseltmek zorundayız” dedi.

“İzmir Türkiye’ye örnek olacak”

Bir kadın belediye başkanı olarak Mustafa Kemal Atatürk’e ve cumhuriyetin kurucu kadrolarına şükranlarını sunan Pekdaş, “Kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan İzmir’de bu kardeşlik hukukunu, dayanışmanın, yurttaş olma bilincini, insanların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan ruhu yükseltmek istiyoruz. Türkiye’nin geleceğinin oylanacağı 24 Haziran seçimlerinde de bu anlayışın kazanacağına inanıyorum. İzmir, Türkiye’ye örnek ve önder olma halini devam ettirecektir. Büyük adımların atılmasını sağlayacaktır. Hem bayramın hem de 25 Haziran’ın umutların karşılığı olan bir sonucu getireceğine inanıyorum. Bayram tadında günlerin yakın olduğunu düşünüyorum. Bayramımız şimdiden kutlu olsun. Aydınlık günlerimiz olsun” diye konuştu.

Konak Belediyesi’nin Ramazan etkinliği iftar yemeği sonrası sahnelenen orta oyunu, Hacivat-Karagöz ve sihirbaz gösterisiyle sona erdi.