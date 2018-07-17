Başkan Pekdaş’a en yürekten teşekkür

Minik kursiyerler ve anneleri ücretsiz verilen hizmetten ötürü Başkan Pekdaş’a teşekkür etti.

Konak Belediyesi’nin yaz tatiline çıkan çocuklar için ilçenin farklı noktalarında açtığı yaz okulları büyük memnuniyet oluşturdu. 7-14 yaş aralığındaki çocukların boş zamanlarında hem eğlenip hem de öğrenmelerini sağlayan eğitimler deneysel çalışmalarla çocuklara bilgiyi pratik yollarla öğrenme fırsatı da sunuyor. Haftanın dört günü, sabah ve öğlen olmak üzere iki grup halinde eğitimin verildiği yaz okullarından sadece minikler değil anne ve babaları da çok memnun.

Başkan Pekdaş’a teşekkür

Bu memnuniyet Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın Basmane Semti’nde yaşayan Burcu Arat’ın evine yaptığı ziyarette bir kez daha görüldü. Yaz okuluna devam eden minikler ve annelerini mahallerinde ziyaret eden ve düşüncelerini bizzat kendilerinden dinleyen Pekdaş, çocuklara verilen eğitimden memnun olup, olmadıklarını sordu. Aldığı olumlu geri dönüşlerle mutlu olan Pekdaş’a minik kursiyerler ve anneleri açılan yaz okulundan ötürü teşekkür etti. Basmane’de yaşayan çocuklar ücretsiz servis hizmeti sayesinde Konak Belediyesi’nin Eşrefpaşa Semt Merkezi’nde açılan Yaz Okulu’na gittiklerini, verilen derslerin çok yararlı olduğunu, derslere büyük bir istekle gidildiğini söyledi.

Çocuklar memnun veliler mutlu

Çocukların anneleriyle uzun uzun sohbet eden Başkan Pekdaş, miniklere de bol bol öğüt verdi. Yaz okulunda en çok hangi dersleri sevdiklerini soran Pekdaş, çocuklardan en çok eğlenceli bilim, matematik, felsefe ve dans cevabını aldı. Sohbette çocuklardan okullarındaki derslerini de ihmal etmemelerini söyleyen Pekdaş, okuyup birer meslek sahibi birey olmalarını istedi. Ziyaret sırasında kursiyer minikler de yaz okulunu ardından bu kez Konak Belediyesi’nin açtığı ücretsiz yüzme kurslarına katılmak istediklerini söyledi.

Semt ve kültür merkezlerinde veriliyor

25 Haziran’da başlayan yaz okullarına yaşları 7 ila 14 yaş aralığında değişen çocuklar katılıyor. Ücretsiz olan eğitimlerde miniklere eğlenceli matematik, eğlenceli bilim, uzay ve astronomi, nefes-beden-denge, benim filmim, müzik, görsel sanatlar, felsefe, dans ve mahalli oyunlar gibi birbirinden farklı dersler veriliyor. Ücretsiz Yaz Okulları Konak Belediyesi’nin Ballıkuyu, Eşrefpaşa, Hatay, Gültepe, Aziziye, Kadriye ve Zeytinlik Semt Merkezleri ile Güzelyalı, Selahattin Akçiçek ve Türkan Saylan Kültür Merkezleri, Ziya Zişan Saadet Aytulun İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Dario Moreno Sanat Merkezi’nde dersler sabah ve öğleden sonra olmak iki ayrı grupta veriliyor. Sabah dersleri saat 09.30’da başlayıp, 12.40’ta sona erecek. Öğleden sonraki dersler ise saat 14.00’te başlayıp 17.30’da bitiyor.

Kayıtlar devam ediyor

İkinci dönemi 23 Temmuz - 16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Yaz Okulları’na kayıtlar devam ediyor. Başvurular ikamet bilgilerine göre en yakın kültür veya semt merkezine yapılıyor. Kayıt için; nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi ve veli izin belgesi ile belediyenin internet sitesinde yer alan başvuru formu doldurularak iletiliyor ya da ilgili kurs merkezine giderek formu bizzat doldurarak başvurulabiliyor. Dört hafta sürecek eğitimlerin birinci dönemi 19 Temmuz’da sona eriyor. Devam zorunluluğu bulunan kurslara kontenjana göre Konak İlçe sınırları dışından da öğrenci alınabiliyor. Yaz Okulu eğitimleri konunun uzmanı eğitmenler ve psikolojik danışmanlar tarafından veriliyor. Büyük ilgi gören Yaz Okulları’na çocuklarını göndermek isteyen anne ve babalar Konak Belediyesi’ni 0232 422 52 36 numaralı telefondan Türkan Saylan Kültür Merkezi’ni veya 232 425 35 01 numaralı telefondan Konak Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Projeler Müdürlüğü’nü arayarak detaylı bilgi alabilir.