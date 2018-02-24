Bergama’da toplumsal cinsiyete ilişkin yükümlülükler semineri

Bergama Belediyesi Haluk Elbe Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Bergama Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Kahyaoğlu, Meclis Üyesi Serpil Güler, BMOP eski İl Koordinatörü Semra Ulusoy, İBB Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Sinem Tankoç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyete İlişkin Yükümlülükleri ve Yerel Yönetimler başlığı altında yapılan toplantıda açılış konuşması yapan BMOP eski İl Koordinatörü Semra Ulusoy, “Kadın dostu kentler programı 2006 yılında başladı ve 2014 yılında sona erdi. Bu Birleşmiş Milletler ile İç İşleri Bakanlığı’nın ortak programıydı. Sabancı Vakfı ve İsveç Kalkınma Ajansı destekledi. Program bitti ama çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında toplantılar düzenliyoruz. Kadının yerel yönetimlere katılımı, siyasete katılımı, eğitim ve sağlık olanaklarına kadının ulaşımı gibi konularda pek çok çalışma yapıldı” bilgisini verdi.

Bergama Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Kahyaoğlu ise, “Gönül isterdi ki böyle konular hiç gündeme gelmesin. Ama maalesef dünyanın her tarafında olduğu gibi ülkemizde de yoğun bir biçimde cinsiyet ayrımcılığı söz konusu. Neden kaynaklandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ancak bir türlü önüne geçmeyi beceremiyoruz. Bu sanırım eğitim düzeyimizin daha da ileriye gitmesi ile bir nebze ortadan kalkacak olan bir sorun. Kadınlar kendilerini koruyacak mekanizmaları oluşturmak için bir araya geliyorlar. Bu bir araya gelişi ben çok değerli buluyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından ise “Kadın Dostu Kentler Projesi Kazanımlar ve Üniversiteler” ve Toplumsal Cinsiyet konularını Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr.Gör. DEKAUM Müdürü Doç.Dr.Özlem Belkıs anlattı. “Şiddet, ŞÖNİM, 6284 Sayılı Yasa, Sorunlar ve Beklentiler” konusunda Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr.Gör.EKAM Arş.Gör.Dr. Yeliz Çakır Koçak ile “Yerel Yönetimler, Şiddet ve Cinsiyet Ayrımcılığı ile Mücadele” konusunda ise İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğr.Gör. EKOKAM Müdürü Itır Bağdat söz aldı.

Yapılan konuşmalar, toplantıya katılanlarla birlikte soru-cevap ve değerlendirmeler bölümüyle sona erdi.