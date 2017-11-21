Boşnaklar, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulunacak

Bir televizyon kanalında Boşnaklar ile ilgili sözler sarf eden Rasim Ozan Kütahyalı’ya bir tepki de Aliağa’dan geldi. Boşnakların yoğunlukla yaşadığı Çakmaklı Mahallesi’ndeki vatandaşlar, Kütahyalı’ya tepki göstererek sözlerini kınadı. Bosna Hersek Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin Başkanı Ömer Barış, adli makamlara suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ederek, "Rasim Ozan Kütahyalı, ulusal bir televizyon kanalında ekrana gelen spor programında kendisine yapılan şaka sonucu kullandığı ifadelerle biz Boşnaklara hakaret etmiştir. Bu iğrenç sözleri sarf eden Rasim Ozan Kütahyalı hakkında adli makamlara başvuru yapacağımızı, sürecin takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz. Kendisini nefretle kınıyoruz. Biz Boşnaklar Türkiye’de kesinlikle azınlık sayılacak bir toplum değiliz. Bu konuda gereken neyse yapacağız. Bu yapılan Türkiye’de ve Dünya’da yaşayan bütün Boşnaklara hakarettir. Biz Rasim Ozan Kütahyalı ile aynı seviyeye inip ona kötü sözler sarf etmek istemiyoruz" dedi.