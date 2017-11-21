Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 18:18

Boşnaklar, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulunacak

Bosna Hersek Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer Barış, bir televizyon kanalında Boşnaklar ile ilgili sözler sarf eden Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Boşnaklar, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulunacak

21 Kasım 2017 18:18


Bir televizyon kanalında Boşnaklar ile ilgili sözler sarf eden Rasim Ozan Kütahyalı’ya bir tepki de Aliağa’dan geldi. Boşnakların yoğunlukla yaşadığı Çakmaklı Mahallesi’ndeki vatandaşlar, Kütahyalı’ya tepki göstererek sözlerini kınadı. Bosna Hersek Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin Başkanı Ömer Barış, adli makamlara suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ederek, "Rasim Ozan Kütahyalı, ulusal bir televizyon kanalında ekrana gelen spor programında kendisine yapılan şaka sonucu kullandığı ifadelerle biz Boşnaklara hakaret etmiştir. Bu iğrenç sözleri sarf eden Rasim Ozan Kütahyalı hakkında adli makamlara başvuru yapacağımızı, sürecin takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz. Kendisini nefretle kınıyoruz. Biz Boşnaklar Türkiye’de kesinlikle azınlık sayılacak bir toplum değiliz. Bu konuda gereken neyse yapacağız. Bu yapılan Türkiye’de ve Dünya’da yaşayan bütün Boşnaklara hakarettir. Biz Rasim Ozan Kütahyalı ile aynı seviyeye inip ona kötü sözler sarf etmek istemiyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
15
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç