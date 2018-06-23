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23 Haziran 2018 11:21

Buca Eşya Giysi Bankası’ndan 9 bin 247 kişi yararlandı

İhtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz eşya ve giysi desteği sağlayarak paylaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşatan Buca Belediyesi Eşya ve Giysi Bankaları Bucalıların yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Buca Eşya Giysi Bankası’ndan 9 bin 247 kişi yararlandı

23 Haziran 2018 11:21

Hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturan paylaşım Bankaları kurulduğu günden bu yana 9 bin 247 kişiye eşya ve giysi desteği ulaştırarak anlamlı paylaşımların adresi oldu.


Buca’nın bankaları paylaşmanın keyfine aracılık ediyor. İlçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin giyim ve ev eşyası ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Buca Belediyesi Çamlıkule Kültür Sanat ve Spor Merkezi’nde hizmet veren “Eşya ve Giyim Bankası” etkili hizmetiyle Buca’da dikkat çeken projeler arasında başı çekiyor. Buca Belediyesi Eşya ve Giysi Bankası’ndan bu güne kadar 9 bin 247 Bucalı vatandaş yararlanarak ihtiyaçlarını giderdi.



Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri buluşuyor


Yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getiren uygulama kapsamında bağışçılar, giyilebilir durumda olan giysilerini Belediyeye veya Çamlıkule Kültür Sanat ve Spor Merkezi’nde bulunan Bankaya ulaştırarak bağışta bulunuyor. Kontrolden geçirilip, temizlenerek kullanıma hazırlanan kıyafetler raflarda ve askılarda yerini alarak ihtiyaç sahiplerinin beğenisine sunuluyor. Gelinlikten, takım elbiseye, ayakkabıdan tişörte kadar her türlü giyim eşyasının bulunduğu bankada yazlık ve kışlık olarak mevsime göre sergileme yapılıyor. Giyim Bankası’nı ziyaret ederek ihtiyaçlarını gideren vatandaş sayısı 4 bin 197’e ulaştı.



5 bin 50 vatandaşa eşya desteği


Eşya Bankası’nda ise bir evde ihtiyaç hissedilen mobilyadan beyaz eşyaya kadar her türlü ev eşyası depolanıyor. Bankaya, ikinci el eşyaların yanı sıra mağaza sahipleri tarafından sıfır eşyalar da bağışlanabiliyor. İkinci el eşyalar genel temizliği yapıldıktan sonra ihtiyaç sahipleri için sergileniyor. Belediyeye başvurarak ihtiyacını bildiren vatandaşların evlerinde inceleme yapan Belediye ekipleri belirlediklerini her türlü eksiği stoklar dahilinde ihtiyaç sahibinin evine teslim ediyor. Belediye görevlileri teslim ettikleri eşyaların yerleştirilmesine ve kurulmasına da destek oluyor.




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