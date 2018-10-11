Buca'dan Kıbrıs çıkarması

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina öncülüğünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Muharip Gaziler Derneği Buca Şubesi Başkan ve üyeleri KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman'la görüştü, Bucalıların yavru vatana selamını iletti. Ziyarette gazilere seslenen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı “Eğer bu topraklarda başı dik, özgür insanlar olarak yaşayabiliyorsak bu en başta şehitlerimiz ve siz değerli gazilerimiz sayesinde Bu fedakarlık gösterilmeseydi biz buralarda varlığımızı koruyamaz, bu topraklarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kuramazdık” dedi.

Muharip Gaziler Derneği Buca Şubesi üyeleri Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'yla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Gazilerin ilk durağı Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve 39. Tümen Komutanlığı oldu.

Yavru vatanı gezip 44 yıllık anılarını tazeleyen gazileri, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı makamında kabul etti. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve Muharip Gaziler Derneği Buca Şube Başkanı Şükrü Karaca eşliğinde kendisini ziyaret eden gazilere seslenen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, " Sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Eğer bu topraklarda özgür insanlar olarak yaşayabiliyorsak, başı dik insanlar olarak yaşayabiliyorsak bu en başta şehitlerimiz ve siz değerli gazilerimiz sayesinde Eğer bu fedakarlık gösterilmeseydi biz buralarda varlığımızı koruyamaz, bu topraklarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kuramazdık. Sizin mücadelenizde ben de bulundum. Savaş iyi bir şey değil! Barış olsun, dostluk olsun kardeşlik olsun, hep bunu arzu ederiz” dedi.

Milli Mücadele Madalyaları aldılar

KKTC ziyaretlerinde Başbakan Tufan Erhürman'la da görüşen Bucalı gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ortaya koydukları mücadelenin anısına Başbakan Erhürman'ın elinden 'Milli Mücadele Madalyaları'nı aldılar. Başbakan Tufan Erhürman, gaziler heyeti ile Başkan Levent Piriştina'yı konuk etmekten büyük onur duyduklarını belirtirken, Muharip Gaziler Derneği Buca Şubesi Başkanı Şükrü Karaca ise 44 yıl önce mücadele verdikleri toprakları yeniden ziyaret ediyor olmaktan heyecan duyduklarını söyledi. Kıbrıs ziyaretlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan'ı da ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve Bucalı Gazilerin son durağı Boğaz Şehitliği oldu. Başkan Piriştina, 44 yıl önce Kıbrıs harekatında omuz omuza çarpışırken yaşamını yitiren şehit arkadaşlarının ebedi istirahatgahını gözlerinde yaşlarla gezen gazilerin, Milli Mücadele Madalyaları'nı yakalarına takarak onurlandırdı.