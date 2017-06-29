Bunalıma giren genç, kendini asarak intihar etti

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Emek Mahallesi 7226 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 32 yaşındaki Yaşar Aksu, evinin garajında kendini asarak intihar etti. Aksu’dan haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek gencin evine gitti. Yakınları eve geldiklerinde genci, garajda asılı bir şekilde buldu. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan yakınları, Aksu’yu hayata döndürmek için kalp masajı yaptı. Öte yandan, durumunun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aksu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin evde yaptığı inceleme sonucunda, herhangi bir intihar notuna rastlanılmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.