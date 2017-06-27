Burada engel yok

Kültür sınıfında okuma-yazma öğrenip, bunu geliştiren engelliler sanat sınıfında ise el becerilerini geliştiriyor.

İçinde kurs odaları, tiyatro, spor ve sinema salonu bulunan Bayraklı Belediyesi Engelliler Merkezi’nden yararlanan engelliler, hayatlarının ikinci baharını yaşıyor. Zihinsel ve bedensel engelli vatandaşların yararlandığı merkezde, kültür ve sanat sınıflarında farklı aktiviteler düzenleniyor. Merkezi ikinci evleri olarak nitelendiren engellilerin mutluluğu yüzlerine yansıyor.

Okuma-yazma egsersizi

Kültür sınıfında engelliler okuma-yazma öğreniyor. Bol bol okuma ve yazma egzersizi yapılıyor. Sanat sınıfında ise engellilerin el becerilerini artırmak için ahşap boyama, el işi gibi farklı aktiviteler gerçekleştiriliyor.

"Güzel vakit geçiriyorlar"

Engellilerin A’dan Z’ye her şeyi ile ilgilenen Bayraklı Belediyesi Engelliler Merkezi öğretmenlerinden Seden Özdamar, “Burada öğrencilerimize okuma yazma dersi veriyoruz. Sonra da okumalarını pekiştiriyoruz. Özellikle zihinsel engelli kardeşlerimizin dış dünyada yalnız başına kaldıklarında yaşamlarını tek başına sürdürebilmeleri, insanlarla daha iyi ilişkiler kurmaları ve dertlerini iyi bir şekilde anlatabilmeleri için bu çalışmaları yapıyoruz. Burada hepsi güzel vakit geçiriyor. Zaten mutlulukları yüzlerine yansıyor. Ayrıca merkezimizde sanat dersi de veriyoruz. Düzenli gelen çok sayıda öğrencimiz var. Sanat derslerinde el işi, boyama yapıyoruz. Engellilerin el kabiliyetlerini geliştiriyoruz. Boyama dersinde fırça kullanımının büyük faydası oluyor. Tüm engellileri merkezimize bekliyoruz” dedi.

"Hepsi çok mutlu"

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, merkezin kapılarının tüm engellilere açık olduğunu belirterek, “Engelli kardeşlerimiz merkezden maksimum düzeyde faydalanıyor. Burada onlar için çeşitli kurslar düzenliyoruz. Aileler çocuklarını gönül rahatlığıyla merkezimize teslim ediyor. Hepsi burada keyifli dakikalar geçiriyor. Kime sorsak, ‘burada olmaktan çok mutluyum’ cevabını alıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Engellilerin sosyalleştiği, el becerilerini geliştirdikleri çeşitli kursların düzenlendiği merkezden tüm engelliler faydalanabiliyor” diye konuştu.