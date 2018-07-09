Çakıroğlu’nun katiline ikinci kez müebbet

Çakıroğlu ailesinin avukatı Ülkü Doğan, "Karar son derece doğru" dedi.

İzmir’de, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 2014 Şubat ayında bıçaklanarak öldürülmüştü. Açılan davada, tutuklu sanık Nurullah Semo’ya "terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıl, kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de, istinaf mahkemesine yapılan başvurunun ardından kararını açıkladı. Bölge Adliye Mahkemesi, Ege Üniversitesi (EÜ) öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun katili Nurullah Semo’nun cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı, terör örgütü PKK üyeliğinden sanığa verilen 15 yıl hapis cezasını kaldırarak, Semo’ya "Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

15 yıl verilen ceza ağırlaştırılmış müebbet oldu

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Semo hakkında verdiği "kasten adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "örgüt adına suç işlemek" ve "örgüt üyeliği" suçlarından ise 15 yıl hapis cezası kararı, Çakıroğlu’nun ve sanık avukatları ile iddia makamı tarafından temyiz edildi.

Daire, kararında, "Semo hakkında her ne kadar yasa dışı PKK-KONGRA/GEL terör örgütüne üye olmamakla örgüt adına suç işlemek suçundan cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de yapılan yargılama sonucunda, sanığın eyleminin devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik vahim eylem niteliğinde olduğu anlaşıldığından, sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 302/1.maddesi gereğince suçun işleniş şekli ortaya çıkan tehlikenin büyüklüğü, sanığın suç kastının yoğunluğu ile suç sebep saikleri dikkate alınarak takdiren ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, 3713 sayılı kanunun 3/1.maddesi delâletiyle 3713 sayılı kanunun 5/1.maddesi uyarınca cezası yarı oranında artırılarak sanığın neticeden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına" şeklinde açıkladı.

Çakıroğlu ailesinin avukatı Ülkü Doğan ise kararın son derece doğru olduğunu söyledi.

Davanın geçmişi

Savcılık iddianamesinde, Ege Üniversitesinde ülkücü öğrencilerle ’PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri’ diye söz edilen diğer öğrenci grubu arasındaki kavgada, ülkü ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili Sosyoloji Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklandı. Savcı Zeki Polat, 1’i tutuklu, 31’i tutuksuz toplam 32 sanık hakkında ’kasten adam öldürme’, ’örgüt adına suç işleme’, ’örgüt üyeliği’, ’yaralama ve suç delillerini yok etme’, ’gizleme veya değiştirme suçlamasıyla müebbet’ ve 5-69 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Davanın tek tutuklu sanığı Nurullah Semo hakkında ’kasten adam öldürmek’, ’örgüt adına suç işlemek’, ’örgüt üyeliği ve yaralama suçlarından müebbet’ ve 69 yıl, diğer 31 sanık hakkında ise ’Suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek ve yaralama’ 5-48 yıl arasında hapis istemiyle dava açılmıştı.

2014 Şubat ayındaki olayda Nurullah Semo, son karar duruşmasında "terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıl, kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti.