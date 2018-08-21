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21 Ağustos 2018 12:37

Cem Adrian Aliağa’da sahne alacak

Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan, kendini sadece “özgür bir müzisyen” olarak tanımlayan Cem Adrian, Aliağa’da sahne alacak.

Cem Adrian Aliağa’da sahne alacak

21 Ağustos 2018 12:37

25 Ağustos Cumartesi günü Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’ndaki konser saat 21.30’da başlayacak.



Aliağa Belediyesinin Yaz Konserleri kapsamında hayranları ile buluşacak olan Cem Adrian, “Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım”, “Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti”, “Emir”, “Kayıp Çocuk Masalları”, “Siyah Bir Veda Öpücüğü”, “Şeker Prens ve Tuz Kral”, “Cam Havli”, “Sana Bunları Hiç Bilmediğin Bir Yerden Yazıyorum”, “Yalnızlık Senden Daha Çok Seviyor Beni” gibi en güzel parçalarını Aliağalılar için söyleyecek.



Türkiye müzik endüstrisinin bilindik kuralları dışında, kendi çizdiği çizgilerde yürüyen sanatçı Cem Adrian; 10 yıldır, sadece çok renkli sesi değil, çok renkli müziği ile yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak müziğin çok farklı dallarında çok farklı eserlere imza atıyor. Başarılı müzisyen aynı zamanda, bölge ayırt etmeksizin Türkiye’nin her şehrinde, en fazla konser veren canlı performans sanatçıları arasında ön sıralarda yer alıyor.




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