Çeşme’de dünya standartlarında 500 TL’lik pizza

Bu pizzanın özelliği dünya standardında uluslararası bir ürün olması" dedi.

Tatilcilerin gözde mekanı Çeşme Alaçatı’da bulunan Zio Beach’te, içinde lobster (ıstakoz), langoustine (böcek), enginar, mozzarella, domates sos ve zeytinyağı bulunan yıldız şeklindeki pizza 500 TL’ye satışa sunuluyor. Zio Beach’in mutfak koordinatörü Fatih Alkan, "Bu pizza fiyatı ile tartışılıyor ama aslında içeriği ile tartışmak lazım. Bu pizzanın özelliği dünya standardında uluslararası bir ürün olması. Pizzaya yıldız formunu verdik ve pizzamızın ticari ismi Stella. İçinde Türkiye’de ’böcek’ denilen langoustine ve ıstakoz, Ege’den enginar ve zeytinyağı bulunuyor. Dünyadaki muadilleriyle boy ölçüşebilecek, onlarla mukayese edilmesi gereken bir ürün" diye konuştu.

"Çeşme, gastronomik yönü ile de pazarlanmalı"

Pizzanın iki karakterli olduğunu vurgulayan Alkan, şunları söyledi: "Üründe yer alan bohça kısımlarında farklı bir karakter, iç kısımda farklı bir karakter var. Bu pizzayı yurt dışındaki örnekleri ile mukayese etmek gerekiyor. Eğer Türkiye’ye yabancı turist çekmek istiyorsak, yerli turisti de belli noktada tatmin etmek istiyorsak yurt dışındaki şeflerle, restoranlarla boy ölçüşebilecek ürünlerimizin olması lazım. Benim iddiam, bu ürünleri en az onlar kadar iyi yapmak, hatta onlardan daha iyi yapmak. Türkiye’deki iyi şeflerin öne çıkması gerekir. Bu Türkiye’deki turizm pazarlamasında da önem arz eder. Dünyada bazı gastronomik alanlar var. Buna İspanya’daki San Sebastian örneği verilebilir. Türkiye’de de bunların hızla faal olması gerekiyor. Çok iyi ustalarımız var. Çeşme’nin sadece eğlence ile değil, gastronomik yönü ile de dünyaya pazarlanabileceğini düşünüyorum."

"Pizzaya ilgi çok fazla"

Çeşme’de Stella pizzadan daha pahalı başka bir pizzanın bulunup bulunmadığını bilmediğini, kendilerinin de en pahalı pizzayı yapmak için yola çıkmadıklarını vurgulayan Alkan, "Pizzada kullandığımız ıstakoz Kanada’dan geliyor. Bunu işleyip Ege yorumu veriyoruz. Değişik malzemelerin birleşmesi, dünyada da bir istikamettir. Bununla ilgili öne çıkmış şefler de vardır. Ben de bunun çalışmasını yapıyorum ve uygulaması da bu pizzadır. Pizzaya ilgi çok fazla. Yurt dışından, Türkiye’nin yerlerinden gelen misafirlerim takdir ediyor. Bu pizzayı ortalama bir pizza ile karşılaştırmamak gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Pizzayı deneyen kişiler de ürünün lezzetinin çok güzel olduğunu söyledi.