Çocuklara anlamlı destek

7-14 yaş grubuna yönelik olarak açılan judo, voleybol ve yüzme kursları Karşıyaka Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu ve Bülent Ecevit Kültür Merkezinde gerçekleşiyor. Kurslara yaklaşık 40 öğrenci katılım sağlarken, öğrenciler keyifli dakikalar geçiriyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, çocukların yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Ulu Önder Atatürk’ün Türkiye’ye ve topluma kazandırdığı değerlerin korunması, geliştirilmesi ve topluma ulaştırılmasında büyük emek harcıyor. Çağdaş düşünceli, aydınlık nesiller yetişmesine katkı sağlıyor. Biz de bu çalışmalara destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yaz okullarımıza katılan çocuklarımıza başarılar, iyi eğlenceler diliyorum. Yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.