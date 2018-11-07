FIBA Eurocup: Pınar Karşıyaka: 90 - Spiriou Charleroi: 72

FIBA Eurocup C Grubu dördüncü maçında Pınar Karşıyaka evinde Belçika temsilcisi Spiriou Charleroi’yi 90-72 mağlup etti.
FIBA Eurocup C Grubu dördüncü maçında Pınar Karşıyaka evinde Belçika temsilcisi Spiriou Charleroi'yi 90-72 mağlup etti. İzmir ekibi bu sonuçla grupta 3. galibiyetini aldı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Igor Mitrovski, Sergiy Chaykovskyy, Alin-Dragos Nicolae
Pınar Karşıyaka: Chatman 12, Henry 14, Walker 23, Tayfun 9, Marei 9, Erdi 2, Egemen 9, Gailius 6, Berk 6
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Spiriou Charleoi: Ford 13, Hammonds 4, Marchant 2, Hunt 7, Libert 6, Mobley 16, Pennick, Hervelle 17, Linhart 7, Marnegreve
Başantrenör: Brian Lynch
1. Periyot: 20-21 (Spiriou Charleroi lehine)
Devre: 34-34
3. Periyot: 55-59 (Spiriou Charleroi lehine)
Beş Faul: (Libert 36.37) (Spiriou Charleoi)