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21 Kasım 2017 11:02

Gaziemir Belediyesi WhatsApp’ta

Teknolojik gelişmeler ışığında hizmet kalitesini arttıran Gaziemir Belediyesi, daha da hızlı ve etkin hizmet sunmak için WhatsApp Destek Hattı’nı devreye soktu.

Gaziemir Belediyesi WhatsApp’ta

21 Kasım 2017 11:02

WhatsApp Destek Hattı sayesinde, vatandaşların istek, öneri ve taleplerinin daha hızlı alınması ve çözüm üretilmesi sağlanacak.


Gaziemir Belediyesi, halka daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek, vatandaşlardan gelen talep ve görüşleri daha hızlı değerlendirip, çözmek amacıyla WhatsApp Destek Hattı’nı devreye soktu. Gaziemirliler belediyeye bildirmek istedikleri sorunların çözümü için günümüzün en yaygın ve hızlı iletişim kanalı olan WhatsApp’ı kullanabilecek. Vatandaşlar, 0549 251 35 35 numaralı WhatsApp hattı üzerinden bilgi ya da fotoğraf paylaşarak çözüm istedikleri sorunu belediyeye iletebilecek. WhatsApp Destek Hattı’ndan gelen talepler ilgili müdürlük tarafından değerlendirilip çözüm üretilecek ve mesajı atan vatandaşa bilgi verilecek. Sistem sayesinde vatandaşların talep, öneri ve görüşlerini hızlı bir şekilde alan belediye daha hızlı çözüm üretecek.


Teknolojiyi aktif kullanan vatandaşlar 0549 251 35 35 numaralı WhatsApp destek hattının yanı sıra; 999 0 251 numaralı çağrı merkezi ve www.gaziemir.bel.tr adresi üzerinden de belediyeye ulaşabilecekler.



Hızlı ve etkili hizmet


Teknolojik gelişmelerden yararlanarak kent yaşamını kolaylaştırdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, “WhatsApp Destek Hattı ile hizmet kalitemizi ve hızımızı daha da yukarı çıkararak vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracağız. Daha hızlı ve etkin hizmet sunmak için hayata geçirdiğimiz bu sistem sayesinde, talep ve önerileri en hızlı şekilde çözüme kavuşturacağız” dedi.




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