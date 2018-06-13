İhtiyaç sahibi ailelere anlamlı bağışlar

Ekipler, daha fazla aileyi mutlu edebilmek için duyarlı vatandaşları da kullanmadıkları eşyaları bağışlamaları konusunda destek olmaya davet ediyor.

Dar gelirli ailelere desteğini sürdüren Bayraklı Belediyesi ekipleri; 2013 yılına kadar 926, 2014 yılında 186, 2015’te 233, 2016’da 298, 2017 yılında 420 ve 2018’in ilk 6 ayında ise 70 aileye ev eşyası yardımı yaparken, bugüne kadar 2 bin 133 ailenin yüzü güldü. Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri kullanılmayan eşyaları vermek isteyenlerin adreslerine giderek eşyaları teslim alıyor. Daha sonra ekipler tarafından başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar titizlikle belirlenerek, evlerine kadar ulaştırılıyor. Eşyalar yeni ev kurar gibi ailelerin evlerine yerleştirilerek, oturulacak hale getiriliyor. Bu konuda vatandaşların daha duyarlı olmasını isteyen ekipler, yardımsever vatandaşlardan da kullanmadıkları eşyalarını bağışlamaları çağrısında bulundu. Konuyla ilgili bağışta bulunmak isteyenler Bayraklı Belediyesinin 0232 477 20 00 telefon numarasından 612 dahili hattı tuşlayıp, bilgi alabiliyor.

“Yanlarındayız”

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Bayraklı Belediyesinin her zaman ilçe sakinlerinin yanında olduğunu belirterek, sorunlara çözüm üretmeye çalıştıklarını ve bu kapsamda desteklerin süreceğini söyledi. Başkan Karabağ, “Belediyemiz doğumdan ölüme kadar ilçe sakinlerimizin yanında olmaya devam edecek. Dar gelirli vatandaşlarımızın sorunlarını elimizden geldiğince çözmeye çalışıyoruz. Bize gelen eşya yardımı taleplerini ekiplerimiz değerlendiriyor. Ardından da duyarlı vatandaşların belediyeye verdiği eşyaları ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim ediyoruz. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur” dedi.